03.04.2020 h 19:40 commenti

Gesto di amore in geriatria: anziano paziente può riabbracciare il suo cane

Ieri mattina la sorpresa organizzata dal personale del reparto, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, per esaudire il desiderio di un paziente

E.B.

Questa è la foto che non ti aspetti in un momento di emergenza sanitaria come questo ma che documenta meglio di tante parole la grande umanità del personale in servizio al Santo Stefano. Ieri, 2 aprile, medici e infermieri del reparto di Geriatria, hanno fatto un bel regalo a un loro paziente, la visita del suo amato cane. Un desiderio che lo stesso anziano aveva espresso nei giorni precedenti e che il personale ha voluto far diventare realtà nonostante il momento e nonostante la stanchezza. E' vero, infatti, che l'Asl Toscana Centro ha da tempo autorizzato questo tipo di visita regolamentandone modalità e tempistiche, ma è anche vero che lo straordinario momento che stiamo vivendo e che vede soprattutto i sanitari in prima linea, poteva autorizzarli a lasciar perdere. Sarebbero stati giustificatissimi. E invece ha prevalso il cuore che non deve essere necessariamente in antitesi alla scienza.Non appena il cane ha visto il suo padrone, è saltato sul letto per baciarlo ed esprimergli tutta la sua felicità nel vederlo. La gioia è visibile da parte di entrambi anche senza parole. "E' stato un bel regalo per tutti in un momento complicato", ha commentato la direttrice del reparto Donatella Calvani che ha postato la foto su Facebook.