Gestisce da Prato un centro massaggi di Roma trasformato in bordello, arrestata

I carabinieri sono risaliti alla donna che teneva i contatti con i clienti e li indirizzava alle prostitute, occupandosi anche di pubblicizzare l'attività su internet e sui giornali

Gestiva da Prato un centro massaggi in largo Spartaco a Roma all’interno del quale sfruttava alcune sue connazionali, favorendo e tollerando la prostituzione. Per questo motivo una donna cinese di 41 anni, residente a Prato, è stata arrestata dai carabinieri che l'hanno poi messa agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo quanto appurato dai militari, la donna si occupava di tenere i contatti telefonici con i clienti e li indirizzava alle prostitute. Era suo compito anche pubblicare le inserzioni pubblicitarie su internet e giornali. L'accortezza di tenersi lontana dal luogo dove veniva commesso il reato non le è servito però ad evitare di essere identificata e rintracciata dai carabinieri, che le contestano il reato di sfruttamento della prostituzione.



