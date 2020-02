01.02.2020 h 18:54 commenti

Gestione piscine, saltano una dietro l'altra due commissioni per il forfait dei presidenti Cgfs

Le perplessità di Leonardo Soldi che aveva convocato le due riunioni della Controllo e Garanzia e ora chiama in causa il sindaco: "Si faccia garante della loro presenza"

Erano state convocate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra per fare chiarezza sul passaggio delle piscine comunali dal Cgfs srl al Cgfs asd e sullo stato dei conti del Cgfs srl che è liquidazione dallo scorso agosto, ma il presidente della commissione controllo e garanzia, Leonardo Soldi (Lega), è stato costretto ad annullare entrambe le audizioni a poche ore dall'inizio per l'improvvisa indisponibilità dei refenti delle due realtà sportive, Francesco Panzera per il Cgfs srl e Gabriele Grifasi per l'Asd.

Eppure le sedute erano state convocate con tre settimane di anticipo. Entrambi si sono resi disponibili sulla carta a calendarizzare una nuova data ma non a stretto giro di posta e comunque Soldi è perplesso sulle modalità. Per questo ieri ha chiesto l'intervento del sindaco Matteo Biffoni affinchè si faccia garante della loro presenza: "Come presidente della commissione Controllo e garanzia - spiega Soldi - non intendo assumermi la responsabilità di una nuova convocazione di entrambi i soggetti fino a quando il sindaco, che mi vedo costretto a chiamare in causa, non si farà “esso stesso” garante della loro presenza, questo per rispetto del ruolo istituzionale che la commissione riveste e dei consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione che della commissione controllo e garanzia fanno parte".

Soldi ricorda l'importanza che questa commissione riveste in un contesto democratico. Non a caso è presieduta da un consigliere d'opposizione e sottolinea che rispettare le convocazioni è segno di rispetto verso i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione che siedono in questa commissione. Tra l'altro Grifasi sarà protagonista della seduta del 14 febbraio della commissione 5 (sport, cultura e sociale) presieduta dalla consigliera di maggioranza, Rosanna Sciumbata. "Mi preme ricordare agli invitati Panzera e Grifasi - spiega Soldi - che le due realtà di cui sono o sono stati presidenti fanno riferimento direttamente o meno, anche e prevalentemente al Comune di Prato di cui il consiglio comunale insieme al sindaco ne costituiscono la sovranità perché sono organi democraticamente eletti dai cittadini pratesi e di cui le commissioni consiliari sono diretta emanazione pertanto, quando si prende un impegno formale con una di queste istituzioni lo si rispetta “solennemente”, gli impegni personali o lavorativi, a meno che non siano gravi devono passare in subordine".