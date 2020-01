16.01.2020 h 14:55 commenti

Gestione Lungobisenzio, il Comune ci riprova ma intanto c'è una grana: non è più a norma con le nuove regole per la serie C

Pubblicato il bando di procedura negoziata dopo la manifestazione di interesse della scorsa primavera a cui rispose solo la Zenith. Se il tentativo di trovare il nuovo gestore non dovesse andare in porto, il Comune potrebbe indire una gara a evidenza pubblica ma solo dopo aver messo mano alla struttura per renderla idonea anche al calcio professionistico

nadia tarantino

A tre anni dall'ultima partita, il Comune spera di riaprire presto lo stadio. Una speranza chiusa nella procedura negoziata pubblicata ieri, mercoledì 15 gennaio, per la gestione del Lungobisenzio che, dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento, non è mai stato inaugurato a causa della lite tra il sindaco Matteo Biffoni e il presidente dell'Ac Prato Paolo Toccafondi che da due stagioni gioca le partite casalinghe a Montemurlo.La procedura, che segue la manifestazione di interesse a cui rispose solo la Zenith che, unica a poter partecipare, non è obbligata a farsi avanti, prevede una gestione di cinque anni con una proroga di altri cinque; valore della concessione qualcosa meno di un milione e mezzo di euro. Se, esaurito questo iter, non dovesse uscir fuori il gestore, l'amministrazione, intenzionata a scrollarsi di dosso i circa 150mila euro l'anno necessari alle esigenze minime della struttura, potrebbe decidere di cercare la soluzione attraverso un bando di gara.Strada, questa, che però non sarebbe priva di ostacoli. Oltre all'assenza dell'agibilità, dietro i cancelli del Lungobisenzio, infatti, le magagne non mancano. La prima, e forse la più importante: lo stadio, così come è ora e nonostante i recenti interventi di adeguamento, non ha i requisiti per ospitare il calcio professionistico. Sì, perché nel frattempo sono cambiati i parametri e quello che appena due anni fa andava bene anche per la serie B oggi non va bene neppure per la Lega Pro che è l'ultima soglia prima di scivolare nelle categorie dei dilettanti. Le nuove norme chiedono sedute con schienale per gli spettatori e un impianto di illuminazione più potente: il Lungobisenzio è sprovvisto dell'una e dell'altra cosa e dunque non sarebbe adatto per i professionisti. Il costo complessivo è stimato intorno ai 170mila euro, ma non basterebbe perché c'è da mettere in conto – e questo vale anche per la procedura negoziata – la risistemazione del terreno di gioco e dell'impianto drenante, l'installazione dei servizi igienici e gli interventi di manutenzione legati al mancato utilizzo che ha provocato un deterioramento generale della struttura. Sommate tutte le voci, qualcosa come 400mila euro prima di poter sentire il fischietto di un arbitro.