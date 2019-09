25.09.2019 h 14:35 commenti

Gestione Cas per rifugiati, il ministero dell'Interno parte civile al processo contro le cooperative

Tre le coop finite nel mirino della procura per frode nelle pubbliche forniture: Astirforma, Verdemela e Humanitas, tutte facenti capo al Consorzio Astir. Tra gli imputati, l'ex presidente di Astir e l'ex vicedirettore della Caritas diocesana

Il ministero dell'Interno, attraverso la prefettura, è pronto a costituirsi parte civile nel processo che la procura di Prato ha chiesto per l'ex presidente del Consorzio Astir e legale rappresentante delle cooperative Astirforma e Verdemela, Loretta Giuntoli, e per gli ex responsabili della cooperativa Humanitas, Alberto Pintus, ex vicedirettore della Caritas diocesana, recentemente ordinato sacerdote, e Roberto Baldini. I tre sono accusati di frode nella pubblica fornitura: secondo la procura avrebbero speso solo la metà dei 35 euro al giorno versati dal ministero per garantire i servizi di vitto, pulizia e igiene degli ambienti e lavanderia ad ogni richiedente asilo ospitato nei Cas, i Centri di accoglienza straordinaria. Otto tra Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, quelli gestiti dalla tre cooperative, che fanno capo al Consorzio Astir, finiti nel mirino degli inquirenti. Il ministero dell'Interno si sarebbe dovuto costituire parte civile oggi, mercoledì 25 settembre, all'apertura dell'udienza preliminare che però è stata rinviata a gennaio 2020. La costituzione, dunque, è solo rimandata.

L'inchiesta sui Cas, condotta dal sostituto Laura Canovai, risale alla fine del 2018. Per Loretta Giuntoli tre mesi di arresti domiciliari (a suo carico anche l'accusa di minacce nei confronti di tre dipendenti sentiti dalla Digos durante le indagini), per Pintus e Baldini nove mesi di interdizione dalla professione. Giuntoli e Pintus sono difesi dall'avvocato Badiani, Baldini dall'avvocato Alì.

Un'indagine delicata, uno sconquasso per il sistema dell'accoglienza. La procura contesta a vario titolo le condizioni di vita a cui i richiedenti asilo sarebbero stati costretti: sporcizia, degrado, sovraffollamento, scarsità di cibo e, pare, anche l'infestazione di topi e di blatte in almeno due degli otto Cas. “Prestazioni al di sotto di quanto pattuito con la prefettura” quelle rese, secondo gli investigatori, dalle cooperative Astirforma, Verdemela e Humanitas che, insieme, gestivano un centinaio di ospiti. A mettere in moto la procura fu l'esito di un sopralluogo compiuto nell'estate dello scorso anno in una delle strutture di Poggio a Caiano in seguito alla segnalazione di schiamazzi presentata da alcuni residenti. Agli occhi degli inquirenti l'abitazione apparve inadeguata allo scopo e così furono fatti ulteriori controlli e il raggio di azione fu esteso anche agli altri Cas gestiti dalle tre cooperative.

Le contestazioni riguardano l'esecuzione del contratto stipulato con la prefettura quanto ai pasti che sarebbero stati forniti in modo difforme da quanto stabilito, e quanto ai servizi di pulizia degli ambienti e di lavanderia che invece non sarebbero stati forniti. Diverse le testimonianze raccolte nel corso delle indagini preliminari e da qui è scaturita l'accusa di minacce implicite mossa nei confronti dell'ex presidente di Astir Giuntoli; la procura sostiene che a tre dipendenti la donna avrebbe detto che se i Cas fossero stati chiusi a causa anche delle loro dichiarazioni, avrebbero perso il lavoro.





















Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus