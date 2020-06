25.06.2020 h 19:44 commenti

Genitori e insegnanti scendono in piazza per chiedere al Governo più finanziamenti e maggiori certezze

Anche a Prato il movimento Priorità alla scuola ha manifestato contro le linee guida previste per la riapertura dell'anno scolastico. "La scuola è stata trascurata, ci sono protocolli per aprire le discoteche, ma non per tornare in classe". Prato aspetta 700mila euro per l'edilizia scolastica leggera

Un centinaio fra insegnanti, genitori,bambini, rappresentanti delle scuole dell'infanzia e dei nidi convenzionati, questo pomeriggio 25 giugno hanno manifestato in piazza delle Carceri per chiedere al ministro Azzolina più fondi per la scuola e linee guida meno generiche. Il movimento Priorità alla scuola, che ha interessato contemporaneamente 64 città italiane, è fortemente preoccupato per come il Governo sta trascurando la scuola.

“Le indicazioni con cui la scuola dovrà ripartire – spiega Silvia Giagnoni – sono generiche e continuano a fare riferimento alla didattica a distanza, una modalità che è stata giusta durante l'emergenza sanatoria, ma che ora deve lasciare il posto a quella in classe. Inoltre mancano completamente i finanziamenti per far ripartire la didattica, in primis quelle per le assunzioni degli insegnanti”.

In piazza anche tanti bambini con striscioni e palloncini accompagnati dai loro genitori: “Ho un figlio alle medie e uno alle elementari – spiega Cinzia Bartolozzi – e quindi ho sperimentato per entrambi la didattica a distanza. Ora che l'emergenza sanitaria è finita, che ripartano perfino le discoteche, trovo assurdo che non siano ancora chiare le modalità del nuovo anno scolastico. Bisogna che i ragazzi tornino a scuola, riprendano le relazioni con i coetanei e ritornino a sorridere, in questi mesi si sono incupiti”.

Tra i partecipanti anche il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti nella duplice veste istituzionale e di genitore, insieme all'assessore alla pubblica istruzione: “Il Governo deve darci chiare informazioni e soprattutto i finanziamenti, solo per l'edilizia leggera aspettiamo 700mila euro – ha spiegato Santi – entro il 10 luglio termineremo i sopralluoghi nelle scuole, ma se non capiamo quali saranno le regole, ad esempio quelle sul distanziamento, non saremo in grado di organizzare lo spazio.”

Le aule delle scuole pratesi sono abbastanza grandi, ma il problema che gli alunni dagli zero ai 14 anni sono circa 22mila con un incremento di iscrizioni, per il2020/21, al primo anno di materna e delle medie. “Fino a quando regge la bella stagione – ha spiegato Santi – si possono anche utilizzare strutture smontabili, ma poi bisogna intervenire sugli edifici. Modifiche che però potrebbero impattare sulle norme dell'antincendio”.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus