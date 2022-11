11.11.2022 h 13:35 commenti

Genitore regala le bandiere nuove alla scuola ma un inghippo burocratico impedisce di usarle

Succede all'elementare dell'istituto comprensivo Gandhi, in via Mannocci, dove i vessilli posti sulla facciata sono ormai ridotti in brandelli. L'assessore all'Istruzione Santi: "Credo fermamente al significato che rappresenta il tricolore e perciò chiedo scusa al genitore e alla scuola. Lunedì solleciterò gli uffici a fare presto e cercherò di capire il motivo per il quale la sostituzione non è stata ancora fatta"

nadia tarantino

Anche sostituire due bandiere ormai ridotte in brandelli con altre nuove, diventa un percorso ad ostacoli. Un'operazione per la quale, a occhio e croce, basterebbe un quarto d'ora, finisce per essere una lungaggine burocratica fatta di e-mail, di solleciti, di mancate risposte e di attesa. In via Mannocci, alla scuola elementare dell'istituto comprensivo Gandhi, l'attesa dura ormai da fine settembre da quando cioè Marco Billeci, genitore di un alunno, ha detto al dirigente scolastico che avrebbe comprato e regalato due bandiere, il tricolore e quella dell'Europa, per finalmente togliere le vecchie rovinate dal vento e scolorite dalla pioggia e dal sole. “Ho donato le bandiere il 18 ottobre ma ad oggi – le parole del genitore – noto con dispiacere che la sostituzione non è stata ancora fatta”. “Mi sono messo avanti comunicando agli uffici tecnici del Comune, più di un mese fa, che avremmo avuto bisogno dell'intervento di un operaio per raggiungere il punto della facciata dove si trovano le bandiere e fare il cambio – la risposta del dirigente scolastico, Mario Battiato – ho reiterato la richiesta dicendo che le bandiere intanto sono arrivate, ma non ho ricevuto risposta”. E così, i due vessilli sono lì, a scuola, in attesa di essere esposti.“La scuola è estremamente grata al signor Billeci, il suo è un gesto gentile e di grande significato – ancora il dirigente Battiato – ringrazio questo genitore che si è anche offerto di provvedere a effettuare la sostituzione ma, mi comprenderete, non posso assumermi la responsabilità di far intervenire un esterno perché se succede qualcosa sarebbe un bel guaio. Del resto basta vedere le bandiere della media Zipoli, che è proprio accanto all'elementare di via Mannocci: lì le bandiere sono nuove perché io stesso, dalla finestra, ho potuto cambiarle in modo agevole, senza rischi e senza aspettare che venisse qualcuno dal Comune a farlo. Ma qui non è possibile fare la stessa cosa. Non resta che aspettare”.La comprensione, da parte di Marco Billeci, c'è seppure accompagnata dal dispiacere: “Capisco il dirigente scolastico e lo ringrazio, capisco la sua posizione. Moriremo di burocrazia, ormai questo è il destino. Spero di veder sventolare prima o poi le nuove bandiere, simboli importanti più che mai ora. Aspettiamo. E speriamo”.Speranza ben riposta: “Mi dispiace e chiedo scusa – le parole dell'assessore alla Pubblica istruzione, Ilaria Santi – è vero che non sono io la persona per va fisicamente a cambiare le bandiere ma è anche vero che sono la persona che ci mette la faccia e dunque esprimo il mio dispiacere per questa situazione. Riconosco alla bandiera un significato di grande valenza, nel quale credo fermamente e convintamente. Lunedì non solo solleciterò gli uffici a intervenire ma mi attiverò per capire perché la richiesta del dirigente scolastico non ha trovato seguito”.