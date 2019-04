08.04.2019 h 12:06 commenti

Gemellaggio fra il Marconi e la scuola di Moda di Ebensee

Le studentesse austriache sono arrivate in città e sono state ricevute anche dal presidente della Provincia. In questi giorni parteciperanno alle lezioni dell' istituto professionale e a una sfilata di moda organizzata dal liceo artistico Brunelleschi

Il gemellaggio fra Prato ed Ebensee coinvolge anche le scuole; a gennaio un gruppo di studenti del Marconi è stato ospite delle alunne della scuola di moda, ora le ragazze sono arrivate a Prato e, oltre a frequentare alcune lezioni all’istituto professionale, saranno ospitate anche al liceo artistico Bruneleschi che per l’occasione ha organizzato una sfilata di moda proprio nei locali di via Galcianese.

Le studentesse austriache hanno partecipato all’inaugurazione dell’Anfiteatro di Santa Lucia intitolato a Dorval Vannini, deportato dai nazifascisti nei lager di Mauthausen e di Ebensee dopo lo sciopero del 7 Marzo 1944. Venerdì, inevece, sono state ricevute dal presidente della Provincia Francesco Puggelli.

“Il progetto dello scambio culturale tra le due scuole – ha sottolineato il dirigente scolastico Tiziano Pierucci – è un’occasione per arricchire di contenuti il gemellaggio, ma anche l’offerta formativa del nostro Istituto scolastico, in cui gli scambi culturali con l’estero assumono oggi un ruolo sempre più importante”.







Edizioni locali collegate: Prato

