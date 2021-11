04.11.2021 h 11:13 commenti

Gatto ucciso e buttato in un canneto, la denuncia della proprietaria: "Era impallinato, basta caccia sotto casa"

Il gatto colpito e poi privato del collare gps per evitare evidentemente che venisse ritrovato. Del fatto si stanno occupando i carabinieri. E' successo a Tavola dove i genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare hanno raccolte firme dopo l'ennesima pioggia di pallini da caccia nel cortile

nt

“L'ho ritrovato buttato in un canneto dopo un giorno e mezzo di ricerche disperate, impallinato dagli spari di caccia praticamente dietro casa, dove si fanno le battute nonostante la presenza di abitazioni, negozi e della scuola elementare. Il mio Thor martoriato da qualcuno senza coscienza che, per evitare che lo ritrovassi, gli ha strappato il collare con il gps. Ho denunciato tutto ai carabinieri e vorrei che venissero presi provvedimenti”. Piange Irene, proprietaria insieme al marito di Thor, trovato morto il 2 novembre a poche decine di metri da casa, a Tavola, vittima degli spari di caccia. Gli stessi spari finiti sotto accusa ieri ( leggi ) quando i genitori dei bambini che frequentano l'elementare Salvo D'Acquisto, in via Braga, preoccupati dopo l'ennesima pioggia di pallini nel cortile, hanno inviato al Comune e alla Regione Toscana una petizione per chiedere che almeno vengano apposti cartelli di divieto di caccia e che vengano rivisti i limiti per i cacciatori. “Questa non è più una zona di campagna come venti o trenta anni fa – dice Irene – non è possibile permettere la caccia a pochi metri dalle nostre case. Qui, nel periodo di attività venatoria, c'è da aver paura ad uscire dalla porta. Io più volte ho ritrovato bossoli nel mio giardino e lo stesso i miei vicini”.Svariati i capanni di caccia sparsi nella zona, ora considerati un pericolo a tutti gli effetti. Thor aveva due anni e mezzo: un gattone di 11 chili che usciva per le sue 'escursioni' nei dintorni di casa e rientrava sempre. “Il 31 ottobre, sull'ora di pranzo, mio marito ha sentito diversi colpi di fucile e uno di questi è stato particolarmente vicino – il racconto di Irene – subito si è collegato con il telefonio al gps di Thor rintracciando la sua posizione poco distante. Ma lì, dove segnalava il gps, il gatto non lo abbiamo trovato e a un certo punto il dispositivo ha smesso di funzionare. Abbiamo continuato a cercare Thor e il 2 novembre la terribile scoperta. Il nostro gattino morto, senza più il collare perché evidentemente il colpevole non voleva che lo ritrovassimo. Il nostro Thor punito perché si sa che i gatti danno fastidio perché costituiscono motivo di spavento per i volatili”. Irene e suo marito hanno perso in pochi giorni due dei loro otto gatti: “Nega, una gattina abituata a rientrare sempre a casa – prosegue Irene – è sparita in pieno giorno il 21 ottobre. Non voglio pensare a che fine può aver fatto. E' assurdo che nel 2021 si debba aver paura perché ci sono battute di caccia praticamente sotto casa. Vorrei che qualcuno intervenisse perché prima o poi potrebbe succedere di peggio. La libertà di un cacciatore di sparare a 150 metri dalle case finisce dove inizia il mio diritto alla quiete e alla sicurezza di passeggiare senza pericoli: si chiama democrazia”.