27.09.2023 h 19:27 commenti

Gattino finisce in un tombino, salvato dai vigili del fuoco e da una passante che lo adotta

Doppio lieto fine per il micio che stamani è rimasto bloccato in un tubo di scarico nella zona industriale a Montemurlo

Avventura a lieto fine, questa mattina, 27 settembre, per un gattino finito in un tubo di scarico di un tombino stradale in via Toscanini, a Montemurlo. I vigili del fuoco del locale distaccamento, dopo circa un'ora di lavoro sono riusciti ad estrarlo.

Sono stati aiutati anche da una ragazza che, con un richiamo, ossia la riproduzione elettronica di un miagolio, ha convinto il cucciolo a muoversi verso i soccorritori. Con la salvezza, il micio ha trovato anche una nuova famiglia. La ragazza che ha aiutato i vigili del fuoco, ha deciso infatti, di adottarlo. Prima tappa obbligata della nuova vita insieme è stata l'ambulatorio del veterinario per verificarne le condizioni di salute. Poi tutti a casa felici.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus