04.01.2022 h 17:46 commenti

Gastone Simoni vescovo da 30 anni. Il giorno dell'Epifania ricorderà l'anniversario a Prato

Domani alle 10,30 in duomo il presule presiederà il solenne pontificale concelebrato dal vescovo Giovanni Nerbini

Vescovo da trent’anni. Importante anniversario per monsignor Gastone Simoni che il 6 gennaio 1992 ricevette l’ordinazione episcopale per le mani di Giovanni Paolo II (nella foto). In settecento partirono da Prato per partecipare alla messa nella basilica di San Pietro a Roma. Con loro anche l’allora sindaco Claudio Martini e i sindaci di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Per la diocesi e la città si trattò di un momento storico: l’arrivo di un nuovo Pastore dopo il lungo episcopato di monsignor Pietro Fiordelli, primo vescovo residenziale di Prato.

L’ingresso avvenne il mese successivo, il 23 febbraio, dopo una preparazione intensa e con la partecipazione di oltre diecimila persone, in piazza Duomo, dove monsignor Fiordelli - presenti molti vescovi della Toscana - consegnò il pastorale al suo successore.

Il mandato di Simoni a Prato è durato vent’anni ed è terminato nel 2012 per limiti d’età. Nel suo primo incontro con i pratesi, il nuovo vescovo fece questo invito: "restiamo tutti uniti gli uni agli altri fratelli e sorelle, siamo tutti uniti col cuore in mano gli uni agli altri. È così che serviremo davvero il Signore". Un appello all’unità di intenti tesa al raggiungimento del bene comune che ha sempre caratterizzato il suo magistero.

La Chiesa di Prato farà particolare memoria di questo anniversario nello stesso giorno dell’Epifania, domani giovedì 6 gennaio. Alle 10,30 in duomo monsignor Simoni presiederà il solenne pontificale concelebrato dal vescovo Giovanni Nerbini.