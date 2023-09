26.09.2023 h 17:57 commenti

Gas, il 1° gennaio stop al mercato di tutela. Ecco una piccola guida per capire come muoversi

Tra le novità, l'istituzione da parte di Arera del “Servizio di Tutela della Vulnerabilità” per chi presenta particolari requisiti

(e.b.)

Il 31 dicembre prossimo chiuderà il mercato di tutela del gas. Dal 1° gennaio dunque si entra nel libero mercato. Un cambiamento importante che però, non deve preoccupare gli utenti perché come hanno spiegato oggi i vertici del gruppo Estra, azienda leader nella commercializzazione del gas, i clienti non sono tenuti a fare niente a meno che non siano loro a decidere di cambiare. Altrimenti continueranno ad essere serviti dalla stessa azienda. In sostanza, non ci saranno aste come avverrà invece per l'elettricità. Dal 1°gennaio, dunque, i clienti Estra, saranno forniti alle condizioni dell'offerta Placet con un prezzo della materia prima stabilito da Arera e con una frequenza di fatturazione che potrà variare da mensile a bimestrale in base all'importo. In ogni momento possono decidere di cambiare offerta o azienda.C'è poi un'altra novità. L'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) istituisce il servizio di tutela della vulnerabilità. Fanno parte di questa categoria i clienti domestici che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: 75 anni, bonus sociale, disabilità, casa in emergenza alloggiativa. Per loro il gestore resta lo stesso ma con tariffe stabilite da Arera. In Estra, che ha ricevuto l'elenco attraverso il sistema informativo integrato, rappresentano il 42% dei quasi 175mila clienti che ancora non hanno scelto il mercato libero.In questo mese Estra sta inviando a tutti i clienti in tutela del gas una comunicazione differenziata tra vulnerabili e non, per informarli su ogni novità e su come comunicare la vulnerabilità, ma anche per proporre nuovi pacchetti d'offerta. Per evitare truffe e raggiri, è importante ricordare che Estra non fa più contratti telefonici e quindi non telefonerà a casa per fare pressioni sulla fine del mercato tutelato. I rapporti vengono regolati di persona attraverso gli 85 store presenti in tutta Italia. E' fondamentale quindi, non dare i dati propri e delle fatture ai vari venditori che potrebbero contattare i cittadini via telefono.A tal proposito, il presidente del gruppo Estra, Francesco Macrì, ricorda cosa differenzia Estra dagli altri concorrenti. "Bene dare un occhio al mercato ma guardiamo alle società territoriali che non fanno il contratto e scappano ma che contattate ci sono e ci saranno sempre. Siamo un player affidabile che non tradisce. – prosegue Macrì – Siamo un riferimento sereno e stabile, rafforzato dall'avere una proprietà pubblica. Siamo sul territorio e investiamo sul territorio, non siamo puramente commerciali interessati solo ai numeri".