05.10.2019 h 12:02 commenti

"Garantire degna sepoltura agli animali è un atto di civiltà", Belgiorno (FdI) propone la costruzione di un cimitero

Mozione del consigliere comunale per chiedere la realizzazione di un cimitero per gli animali: "Bisogna assicurare a chi lo desidera una continuità di rapporto con il proprio animale d'affezione"

Garantire una degna sepoltura anche agli amici animali. Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, ha presentato una mozione per chiedere al sindaco di prevedere la costruzione di un cimitero per gli animali di affezione. “E' un atto di civiltà – spiega il consigliere – sempre più famiglie hanno nelle loro case un animale domestico che con il tempo arrivare a ricoprire un ruolo fondamentale all'interno del nucleo familiare. Un sodalizio che suscita il desiderio di offrire una degna sepoltura”.Belgiorno sottolinea che sono tanti i comuni in Italia che hanno già a disposizione un cimitero per gli amici animali e ricorda anche che la Regione Toscana nel 2015 ha approvato all'unanimità la legge con la quale disciplina i cimiteri gli animali specificando che sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune.Evidenziando l'importanza delle esigenze ambientali e di salute pubblica che devono essere coniugate all'esigenza di garantire la continuità del rapporto affettivo tra il proprietario e il suo animale, il capogruppo di Fratelli d'Italia invita il sindaco a individuare un'area per la realizzazione e scrivere un regolamento.“Tra le proposte per il regolamento presenterò quella di tariffe variabili a seconda della fascia di reddito e con diritto all'esenzione per le fasce più deboli, oltre che tumuli tutti uguali nel rispetto dell'ordine del luogo”.