I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne pratese ed un suo coetaneo del Bangladesh per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette ai polsi dei due giovani sono scattate ieri, 11 giugno. Ai militari dell’Arma è giunta più di una segnalazione su uno strano via vai da un garage di via Santa Gonda, nella palazzina di un condominio. I Carabinieri hanno così avviato attività di osservazione e sono intervenuti all’interno del garage. Alla loro vista i due ragazzi hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati dai carabinieri.Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento e suddivisione delle dosi. I due giovani sono stati arrestati e posti ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pratese, in attesa di giudizio direttissimo.