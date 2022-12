21.12.2022 h 16:10 commenti

Garage di San Fabiano, niente prelazione per i residenti

Il consigliere di minoranza Leonardo Soldi aveva da sempre manifestato perplessità sull'utilizzo di questa opzione, "ma ho riscontrato un forte atteggiamento di intolleranza e di supponenza da parte dei membri della maggioranza. Poi improvvisamente nella delibera viene cancellato il comma4bis senza darmi spiegazioni"

Saltato il diritto di prelazione dei residenti l'acquisto di sessanta garage nel complesso residenziale di San Fabiano: l'amministrazione comunale cancella dall'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale il comma 4 bis della convenzione, che prevede appunto, la prelazione. ( leggi) La denuncia è del consigliere di opposizione Leonardo Soldi che da subito aveva manifestato perplessità su questa opzione. "Il Comune aveva deciso di introdurre un diritto di prelazione di diversi mesi a vantaggio dei residenti del centro storico, sia che essi fossero proprietari di immobili all'interno delle mura storiche o meno. In quell'occasione, sollevai alcuni dubbi sull'adozione di questo istituto nelle modalità previste, ma incontrai un forte atteggiamento di intolleranza e di supponenza da parte dei membri della maggioranza di fronte alle mie perplessità. Poi improvvisamente nella delibera viene cancellato il comma4bis, ma invece di rispondere ufficialmente al mio parere e riconoscermi la ragione, si è preferito agire in segreto. Fallisce dunque l’impronta politica che l’amministrazione avrebbe voluto dare al completamento di un’opera i cui meriti vanno tutti al costruttore".Infatti,nella lunga storia che caratterizza la riqualificazione dell' area spesso utilizzata anche come ritrovo per gli sbandati, l'amministrazione ha più volte rivisto il piano, anche in seguito al fallimento di una delle aziende costruttrici. Era stato prevista la valorizzazione delle mura storiche, ma soprattutto la possibilità di risolvere il problema della mancanza di garage per i residenti."Al tempo avevo sollevato perplessità sul diritto di prelazione- spiega Soldi - è ho chiesto un parere legale al dirigente responsabile del procedimento per conoscere la base giuridica del comma 4bis, riguardante la prelazione. A quel punto, il procedimento della delibera si è improvvisamente interrotto, ma è stato ripreso la settimana scorsa con la convocazione della commissione urbanistica e l'iscrizione nell'ordine del giorno del prossimo consiglio della delibera sul permesso a costruire di San Fabiano, senza però che mi sia stata fornita alcuna risposta al parere legale richiesto".Domani 22 dicembre è convocata la commissione urbanistica e Soldi si aspetta una spiegazione di quanto accaduto: "Nel frattempo- conclude il consigliere - mi chiedo quali siano le intenzioni di questa giunta di influire politicamente sul centro storico, un altro obiettivo che era stato prima fissato ma poi non raggiunto".