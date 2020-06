18.06.2020 h 18:37 commenti

Gara trasporto pubblico, la Regione fa causa a Mobit e chiede i danni

L'accusa di Rossi verso gli attuali gestori: "I ritardi nel mettere a disposizione i beni ad Autolinee Toscane sono già costati 34 milioni di euro di soldi pubblici". Mobit torna invece a puntare il dito contro il presidente

Ormai la disfida intorno alla gara per il trasporto pubblico regionale è diventata una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Dopo l'iscrizione del presidente della Regione Enrico Rossi nel registro degli indagati della procura di Firenze, con l'ipotesi di reato di turbativa d'asta ( LEGGI ), la Regione Toscana, attraverso la propria avvocatura, cita in giudizio One Scarl-Mobit, attuale gestore del Tpl in Toscana, davanti al tribunale di Firenze per risarcimento danni derivanti da abuso di posizione dominante. Il tutto mentre la stessa Mobit ribatte alle dichiarazioni rilasciate ieri dallo stesso Rossi, lasciando intendere quale sarà la linea processuale degli attuali gestori: vale a dire insistere sul fatto che l'intervista rilasciata dal governatore a gara ancora in corso, avrebbe finito per turbare la regolarità della procedura.

Intanto, però, ecco l'azione civile di risarcimento che la Regione, spiega una nota, ha fatto per i costi che l'ente e di conseguenza i cittadini toscani "stanno sostenendo per il mancato affidamento del servizio di trasporto pubblico su gomma: danni che, a partire dal primo gennaio 2020, scaduto il contratto ponte con gli attuali gestori, sono quantificati in almeno due milioni al mese.

Ad annunciare l'iniziativa il presidente della Toscana Enrico Rossi, sottolineando "che in ogni caso il danno per il ritardo nell'avvio del nuovo servizio è già calcolabile in 34 milioni".

Ieri Rossi, indagato nell'inchiesta sulla gara per il Tpl avviata dopo l'esposto di due società di Mobit, aveva annunciato un esposto contro One Scarl per la violazione dell'obbligo della messa a disposizione del legittimo aggiudicatario della gara - Autolinee Toscana - dei beni necessari per gestire il servizio.

Mobit, invece, ribadisce come nell'intervista rilasciata il 13 novembre del 2015 sul bando per l'assegnazione del trasporto pubblico regionale su gomma, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi avrebbe commentato la vittoria di Ratp sebbene la procedura non fosse ancora conclusa. "I punteggi assegnati alle due concorrenti erano già noti fin dal 14 ottobre 2015 - precisa Mobit nella nota -, e cioè prima dell'intervista rilasciata dal presidente Rossi in data 13 novembre 2015, ma non è vero che la procedura si era conclusa giacché era ancora in corso la valutazione da parte della commissione giudicatrice del Pef". La valutazione del piano economico finanziario fu effettuata, si sottolinea ancora, "in data 17 novembre 2015", mentre l'aggiudicazione provvisoria a favore di Autolinee Toscane "avvenne ancora dopo, in data 24 novembre 2015 e quella definitiva più di tre mesi dopo".