Gara trasporto pubblico, il sindaco riceve dirigenti e sindacati Cap: "Un errore affrettare i tempi"

Biffoni è tornato sull'assegnazione della gara ad Autolinee Toscane fatta dalla Regione nonostante il Consiglio di Stato non si sia ancora pronunciato. "Scelta insensata, dopo dieci anni di attesa che costava aspettare qualche altro mese? La sentenza finale è prevista a ottobre, questione di pochissimo tempo. Così si rischia di creare confusione"

Una clausola di salvaguardia blindatissima mette al riparo i lavoratori da qualsiasi rischio ma ugualmente ci sono preoccupazioni per il futuro del sistema del trasporto pubblico locale in Toscana dopo che la Giunta regionale, un po' a sorpresa e in mezzo a mille polemiche, ha assegnato il servizio ad Autolinee Toscane della francese Ratp che ha vinto la gara alla quale ha partecipato anche il consorzio Mobit guidato dalla pratese Cap. Una gara vinta, al momento, solo sulla carta, perché toccherà al Consiglio di Stato, interpellato da Mobit, dire l'ultima parola. Dopo aver incontrato i vertici della Cap, il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha ricevuto oggi, mercoledì 8 ottobre, i sindacati e una delegazione di soci lavoratori ai quali ha ribadito nuovamente la sua contrarietà alla scelta della Regione: “Si parla di gara dal 2010 e dopo aver aspettato anni non si poteva aspettare qualche altro mese? Il Consiglio di Stato darà la sua sentenza, che dovrebbe essere quella finale, ad ottobre: cosa sarebbe cambiato, quale valore si sarebbe messo a repentaglio? Perché questa corsa insensata”?

“Gara improvvida” per il sindaco quella del trasporto pubblico locale che “rischia di non essere effettivamente efficace per le necessità del territorio senza contare che dal 2010 la normativa è cambiata”. Con i vertici della Cap, Biffoni ha cercato di capire quali strumenti possono essere attivati per bloccare l'assegnazione fino alla sentenza del Consiglio di Stato: “L'azienda ha già fatto l'accesso agli atti e i legali – ha detto – valuteranno come muoversi”.

Per i sindacati non è una questione di Autolinee Toscane o Consorzio Mobit, piuttosto di mantenimento di quello che i lavoratori hanno e percepiscono: “Che vinca uno o l'altro non ci interessa – le parole di Americo Leoni, segretario regionale Ugl Autoferrotranvieri – il fatto è che se il Consiglio di Stato non deciderà a ottobre rischia di saltare l'accordo definitivo e la Regione dal primo gennaio sarebbe costretta a continuare con gli atti d'obbligo che potrebbe significare un aumento dei costo di esercizio e la perdita dei sei milioni di sconto che Autolinee Toscane ha messo nella gara. Quanto ad un gestore unico del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana, ritengo si tratti di una opportunità per un servizio quantitativamente e qualitativamente migliore”.

Paolo Brogi, sindacalista Cisl della Cap, parla di sistema che rischia di sparire: “Stamani la Regione ci ha detto nuovamente che il percorso va avanti ma in questo momento non vediamo niente di chiaro. C'è un clima di incertezza sul futuro dell'azienda e del servizio”.

Domani pomeriggio alla Cap farà tappa il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che, in un breve giro elettorale in città, ha scelto di affrontare la questione che richiama uno dei principi su cui si fonda il suo partito: il sovranismo, inteso, in questo caso, come tutela dell'impresa.



