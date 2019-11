05.11.2019 h 17:40 commenti

Gara trasporto pubblico, domani al Tar la richiesta di sospensiva di Mobit per bloccare la cessione di beni e mezzi

Se la richiesta non venisse accolta, dal 22 novembre via al passaggio ad Autolinee Toscane. Intanto Copit, Cispel e Forza Italia chiedono alla Regione di bloccare la procedura

Continuano le prese di posizione del mondo politico ed economico alla vigilia dell'udienza del Tar della Toscana che, domani 6 novembre, si riunirà in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di sospensiva avanzata da Mobit sulla procedura di trasferimento dei beni e dei mezzi ad Autolinee Toscane, decisa dalla Regione dopo l'aggiudicazione del servizio in base alal contestata gara per il gestore unico, sulla quale è smepre pendente il giudizio del Consiglio di Stato.

Se i giudici amministrativi dovessero respingere la richiesta di sospensiva, allora a partire dal 22 novembre Cap e le altre aziende raccolte nel consorzio Mobit dovranno iniziare a cedere mezzi, beni e personale ad Autolinee Toscane.

Proprio ieri l'assemblea Copit ha deliberato un fronte comune, della parte industriale e di quella pubblica, contro il passaggio di beni e personale ad Autolinee Toscane, mentre anche Confservizi Cispel ha preso posizione apertamente contro questa eventualità, auspicando invece una proroga della gestione attuale in attesa delle definitive pronunce dei giudici.

Infine l'onorevole Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e membro VIII commissione Ambiente, Trasporti e Lavori Pubblici della Camera, ricordo come della vicenda si sia occupato lo scorso 17 maggio l'allora presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani suggerendo di rivolgersi alla Commissione Europea "per raccontare la vicenda e far verificare se ci fossero stati aiuti di Stato illegittimi e quindi di fatto se fossero state violate le regole della concorrenza a danno di un’impresa italiana da parte di un’azienda francese".

"Come Forza Italia - ribadisce Mazzetti - condividiamo la lettera che ha scritto il presidente del Consorzio Mobit Gori ai sindaci, concordiamo sulle preoccupazioni e chiediamo con fermezza che la Regione Toscana prenda ogni decisione solo e soltanto dopo le sentenze che siamo in attesa di avere da Tar e Consiglio di Stato. Non ha alcun senso volere accelerare oggi quando vi sono risposte dalla giustizia e dai giudici ancora da avere che potrebbero ribaltare lo stato attuale delle cose. Perché aggiungere altro caos in Toscana? Nessuno ne trarrebbe vantaggio".