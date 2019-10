22.10.2019 h 17:07 commenti

Gara trasporto, Mobit apre un nuovo fronte giudiziario: ricorso al Tar contro l'aggiudicazione ad Autolinee Toscane

Impugnato il provvedimento della Regione dello scorso maggio. L'atto arriva ad un mese esatto dall'inizio del passaggio di mezzi e personale da Cap al nuovo soggetto, fissato per il 22 novembre

A un mese esatto dal'inizio del passaggio di mezzi, depositi e personali ad Autolinee Toscane Spa, la Cap apre con Mobit un nuovo fronte giudiziario nel tentativo di bloccare l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale disposta dalla Regione lo scorso maggio.

Ieri, 21 ottobre, è stata presentata al Tar della Toscana la richiesta di sospensiva dell’aggiudicazione per 9 anni, che partirà dal prossimo 1 gennaio 2020 in coincidenza con la scadenza del contratto-ponte di due anni, in vigore fino al 31 dicembre 2019, che affidava la gestione del servizio di tpl in via transitoria.

"L'aggiudicazione - si spiega in una nota di Mobit - è stata disposta dalla Regione senza attendere le sentenze del Consiglio di Stato nei ricorsi già discussi lo scorso 10 ottobre e l’esito del nuovo contenzioso pendente al Tar Toscana per il quale è fissata l’udienza di merito per il 26 febbraio 2020".

I tempi sono stretti. La Regione, con la procedura ha previsto l’attivazione del servizio da parte di Autolinee Toscane già dal 1 gennaio prossimo. Ha perciò fissato il calendario per il trasferimento dei beni a partire dal mese di novembre: per Cap, ad esempio, la data di inizio del conferimento è il 22 novembre.

"Il trasferimento di beni mobili, immobili e autobus - prosegue la nota di Mobit - e la conseguente estromissione dal servizio degli attuali gestori fin dal 1 gennaio 2020, se non sarà sospeso, recherà un danno irreparabile alle aziende che attualmente erogano il servizio. In tale situazione l’eventuale sentenza favorevole a Mobit sarebbe resa inutilmente essendosi il danno già verificato. Danno che ricadrebbe indirettamente anche sugli oltre 100 Comuni toscani che sono titolari di partecipazioni delle società consorziate di Mobit".

La decisione della Regione di procedere con il decreto di assegnazione del servizio ad Autolinee Toscane spa, azienda del gruppo francese Ratp, senza attendere la fine delle liti giudiziarie risale allo scorso 3 maggio. Fu adottata dopo il parere della Corte di giustizia europea che non aveva riscontrato violazioni nella partecipazione alla gara da parte del gruppo francese. L'aggiudicazione provvisoria ad Autolinee toscane risale invece al marzo del 2017. Il lungo tempo intercorso con l'assegnazione era frutto del contenzioso giudiziario avviato dai due partecipanti alla gara.