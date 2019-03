21.03.2019 h 15:55 commenti

Gara tpl, la Corte di giustizia europea: "Legittima l'assegnazione a Autolinee Toscane"

Niente da fare per Mobit, la cordata a cui appartiene anche la pratese Cap. La palla adesso torna al Consiglio di Stato che, salvo colpi di scena al momento altamente improbabili, dovrebbe ratificare il pronunciamento secondo il quale non ci sono motivi ostativi alla presenza in Autolinee Toscane in Ratp, già affidataria dello stesso servizio in Francia, in Autolinee Toscane

Autolinee Toscane, controllata dalla francese Ratp, ha le carte in regola per aggiudicarsi, anche in via definitiva, la gestione del trasporto pubblico locale in Toscana. Non è dunque un ostacolo il fatto che Ratp sia affidatario diretto dello stesso servizio in Francia. Lo dice la Corte di giustizia europea chiamata a esprimere un parere dal Consiglio di Stato che ora, salvo colpi di scena che appaiono remoti, dovrà ratificare il pronunciamento passando però dalla valutazione delle altre eccezioni sollevate da Mobit, la cordata delle aziende di trasporto toscane a cui appartiene anche la pratese Cap, che ha visto svanire la possibilità di mantenere la gestione del servizio. Per Cap significa dire addio al territorio dopo più di settanta anni.

Una partita da 4 miliardi di euro per undici anni di gestione. Una partita che la Regione Toscana intendeva chiudere in breve tempo già tre anni e mezzo fa ma che poi, come era prevedibile, si è impantanata nelle sabbie mobili delle carte bollate tra Tar, Consiglio di Stato, Corte di giustizia europea e di nuovo, ora, il Consiglio di Stato.

“Un importante passo nella giusta direzione – il commento di Bruno Lombardi, presidente di Autolinee Toscane – abbiamo tutti i requisiti per partecipare alla gara regionale. Adesso aspettiamo che si dia seguito agli atti previsti, concordati e sottoscritti da tutte le parti interessate”.

Stabilito che la concessione del servizio alla società del Mugello non è viziata dalla presenza di Ratp, Lombardi ricorda che il pronunciamento è in linea con quanto hanno sempre sostenuto la Regione Toscana e il Tar: “Questo a dimostrazione – ancora il suo commento – della serietà e della correttezza con cui è stata gestita la gara. Il nostro obiettivo è essere pronti a fornire un servizio di trasporto di qualità come voluto dalla Regione e come atteso da tutti i pendolari”.

Mobit non si arrende: "Sull'applicazione delle regole europee - scrive in un comunicato - valgono le scelte delle autorità italiane. Lungi dall'essere allo stato decisa per effetto della sentenza della Corte di giustizia, la vicenda è pienamente convertibile e questo impone il pronunciamento del giudice amministrativo prima di procedere a qualunque considerazione definitiva che genererebbe soltanto ulteriori contenziosi anche risarcitori".

Non ci sta Confcooperative Toscana che ricorda che la “pronuncia della Corte europea è solo uno dei molteplici ed autonomi motivi di ricorso invocati dalle aziende toscane riunite in Mobit e che il servizio di trasporto pubblico è un servizio essenziale per tutti i cittadini toscani e come tale non deve essere sottoposto ad incertezze che ne possano compromettere potenzialità e continuità degli investimenti che le aziende toscane hanno intrapreso da lungo tempo”.

Difficilmente la Regione provvederà subito all'aggiudicazione definitiva dopo che il Consiglio regionale ha approvato senza voti contrari una mozione che invita il presidente Enrico Rossi e i suoi assessori ad attendere la pronuncia del giudice amministrativo e solo dopo a dare corso all'iter di assegnazione del servizio.



