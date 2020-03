20.03.2020 h 09:34 commenti

Gara tpl, il Tar non accoglie il ricorso di Mobit: "Assegnazione legittima ad Autolinee Toscane"

Niente da fare, finisce nel nulla anche l'ennesima battaglia ingaggiata dalla cordata capeggiata da Cap. L'assessore regionale ai Trasporti: "Ora la firma del contratto, la sentenza è limpida e non c'è niente da aggiungere: vincono i cittadini"

Nessuna violazione, tutto regolare: la gara regionale per la gestione del trasporto pubblico locale è legittima in ogni sua parte così come legittima è l'aggiudicazione ad Autolinee Toscane della francese Ratp. Lo dice il Tar che ha rigettato il ricorso presentato da Mobit, la cordata formata da Cap, Tiemme, Copit, Atn e Busitalia, che da ormai quasi cinque anni – l'aggiudicazione risale a ottobre 2015 – sta provando a farsi le proprie ragioni ai tavoli giudiziari: dal tribunale amministativo al Consiglio di Stato alla Corte Europa. Niente da fare: anche l'ennesimo ricorso è finito nel nulla.“E' una sentenza limpida, vincono i cittadini – la reazione a caldo dell'assessore ai Traspoorti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli – non c'è molto da commentare: questa sentenza è l'ennesima dimostrazione che abbiamo sempre fatto le cose perbene e nel rispetto delle leggi”.Alla base dell'ultima battaglia davanti al Tar, il Piano economico finanziario presentato da Autolinee Toscane e una serie di errori procedurali tra i quali la conservazione delle buste con le offerte che – secondo Mobit – avrebbero invalidato la segretezza.Motivi che i giudici amministrativi hanno respinto in pieno riconoscendo al Piano economico finanziario della società che si è aggiudicata il servizio la totale conformità alle linee guida della gara. In particolare, Mobit ha puntato sul fatto che Autolinee Toscane ha proposto l'acquisizione di nuovi autobus attraverso il leasing e che per questo avrebbe dovuto inserire i costi di questa voce tra gli oneri per investimento. Passaggio che è mancato e che, secondo la cordata di Cap, era motivo di esclusione. Una tesi che non ha trovato accoglimento al Tar che ha sottolineato come fosse chiaro nel bando di gara che qualsiasi strumento per l'acquisto di mezzi era ammesso e che i relativi costi avrebbero dovuto essere messi tra quelli operativi.Respinta anche la censura della incostituzionalità della norma attraverso la quale la Regione ha riunito il trasporto pubblico locale in un unico lotto assegnando in questo modo tutta la rete ad un unico soggetto."Ora la firma del contratto - ancora l'assessore Ceccarelli - e poi gli atti necessari per il passaggio dei beni che consentono l'esercizio del servizio. Siamo in un momento complicato che richiede la massima responsabilità, siamo certi che gli attuali gestori non faranno mancare la propria collaborazione".La Regione Toscana non ha aspettato questa sentenza per muovere quei passi decisivi a affermare nei fatti il passaggio della gestione ad Autolinee Toscane, tanto che è tutto pronto: una firma ed è fatta.Dopo il Tar, si sa, c'è il Consiglio di Stato ed è qui che, molto probabilmente, approderà la battaglia dopo questa sentenza a meno che Mobit non decida di alzare definitivamente le mani e lasciare la piazza alla concorrente.