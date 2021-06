22.06.2021 h 15:54 commenti

Gara Tpl, il giorno dopo: Cap tace, Rossi esulta e Autolinee toscane è pronta al subentro

Dopo la definitiva sconfitta giudiziaria dettata dalla sentenza di ieri del Consiglio di Stato, gli sconfitti preferiscono non rilasciare dichiarazioni



Ma la sentenza di ieri del Consiglio di Stato Nessun commento da Mobit, nessun commento dalla capofila Cap. Anche il giorno dopo la nuova, durissima e definitiva sconfitta giudiziaria sull'assegnazione a Autolinee toscane, controllata dalla francese Ratp, della gara del trasporto regionale su gomma, gli sconfitti si trincerano dietro al silenzio. Non è chiaro se sia per leccarsi le ferite lontano da fotografi e telecamere o se per pensare a una nuova strategia che congeli ancora il passaggio dei mezzi e del personale ai vincitori.Ma la sentenza di ieri del Consiglio di Stato (leggi) lascia davvero pochissimi margini d'azione, per non dire nessuno. E' stata bocciata anche la censura di illegittimità costituzionale del lotto unico, ma soprattutto il " cavallo di battaglia" del secondo round di ricorsi di Mobit-Cap: le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori nell'ambito dell'inchiesta penale tutt'ora aperta sulla gara per il tpl in Toscana. Per i giudici amministrativi di secondo grado non sono rilevanti. Secondo quanto riportato nella sentenza, Mobit aveva allegato le intercettazioni con lo scopo di denunciare che sia il consulente della commissione giudicatrice che il presidente avevano fin da subito rilevato ambiguità e anomalie nel Pef presentato da Autolinee toscane. "A prescindere dall'utilizzabilità in questa sede delle intercettazioni telefoniche, - si afferma nella sentenza - non sembra evincersi dalle medesime che sia intervenuta un'integrazione di quel collegio, affiancando ai commissari ulteriori soggetti valutanti, circostanza che violerebbe il principio del collegio perfetto ed il principio di esclusività della commissione quale soggetto giudicante". "Piuttosto - si precisa ancora nel documento - emergono, allo stato degli atti, consultazioni informali del presidente della commissione (o del suo staff) con il consulente della Regione (o con la sua collaboratrice) al fine di acquisire chiarimenti su entrambi i Pef presentati".

E se gli sconfitti tacciono, i vincitori brindano. Tra i più euforici l'ex presidente della Regione, Enrico Rossi, che quella gara l'aveva voluta, ha scritto su Facebook. "Una grande gara per dare ai cittadini toscani un servizio pubblico degno di questo nome. Il Consiglio di Stato ci dà e mi dà ragione: la gara è stata perfetta e i nostri tecnici l'hanno assegnata all'impresa che ha fatto l'offerta migliore. Avevano torto tutti coloro che ci hanno osteggiato con ricorsi inutili e sempre perdenti, con denunce fasulle e piene di infamie alla magistratura. Avevano torto certi politici nazionali, come la neofascista Giorgia Meloni. Sbagliavano persino esponenti regionali del Pd che per difendere interessi locali e corporativi, con pressioni politiche, ci chiedevano di desistere. Peccato che questi interventi strumentali abbiano ritardato la partenza del nuovo servizio e abbiamo comportato spese ulteriori a danno dei cittadini. Sono d'accordo con il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli", ex assessore regionale ai trasporti nella Giunta Rossi, "che dice: 'non si perda un minuto e ai proceda con il nuovo servizio'".

Anche il presidente di Autolinee toscane, Bruno Lombardi, che ieri è stato il primo a commentare la sentenza del Consiglio di Stato, chiede di "iniziare a lavorare velocemente. Ci attendiamo che l’ostruzionismo sin qui messo in campo termini finalmente e si vada verso un ordinato passaggio di consegne. Dopo 5 anni, e ben 6 sentenze, è stata scritta la parola fine a questo infinito contenzioso. Non ci sono più scuse per non procedere rapidamente all’attuazione degli impegni previsti dal contratto di concessione, completando il trasferimento dei beni, così come concordato. AT è disponibile da subito a fare la sua parte per realizzare questo obiettivo".

