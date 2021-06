Mobit, di cui la pratese Cap è capofila, perde anche l'ultima battaglia giudiziaria sulla correttezza dell'affidamento alla concorrente Autolinee Toscane (controllata dalla francese Ratp) della gara per il trasporto pubblico regionale.

Oggi pomeriggio, 21 giugno, il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza con cui boccia sia il ricorso principale che quello incidentale di Mobit contro la Regione e nei confronti di Autolinee toscane per la riforma della sentenza del Tar della Toscana che le ha dato torto sulla nuova aggiudicazione del servizio di trasporto regionale alla vincitrice della gara, Autolinee toscane, dopo un precedente e complesso round giudiziario che aveva portato il Consiglio di Stato a confermare la correttezza della gara, a lasciare ferme le offerte dei due contendenti ma a richiedere la presentazione da parte di entrambi di un nuovo Pef "emendato dai vizi riscontrati". Anche sulla base del nuovo Pef, la Regione ha confermato la scelta di dare il servizio di trasporto ad Autolinee Toscane. Il Tar le ha dato ragione e ora tale giudizio è confermato dal Consiglio di Stato che ha bocciato tutte le censure contestate dai ricorrenti, comprese quelle sulla presunta violazione del principio di segretezza delle offerte e del regolare svolgimento delle operazioni di gara e sulla legittimità costituzionale del lotto unico.

“Siamo pienamente soddisfatti di questo esito, anche se resta qualche rammarico” è il primo commento di Bruno Lombardi, presidente di Autolinee Toscane. “Soddisfatti perché – prosegue Lombardi - ancora una volta un giudice amministrativo conferma che la gara è regolare, visto che sono state respinte tutte le richieste di sospensiva e di annullamento di cui ai numerosi ricorsi presentati da Mobit, sia al Tar che, come in quest’ultimo caso, al Consiglio di Stato”.

“Resta qualche rammarico – continua Lombardi – per il fatto di avere perso 5 anni dalla prima aggiudicazione della gara (marzo 2016). Se il contenzioso si fosse concluso con la prima sentenza (ottobre 2016) oggi avremmo un servizio già ristrutturato e più funzionale, un sistema di bigliettazione unico, facile e accessibile, un’attività di manutenzione efficace, una sola azienda al posto di 22. Avremmo già 1.350 nuovi bus in circolazione e la Regione avrebbe risparmiato qualcosa come 40 milioni di euro”.

Tra le prime reazioni quella della consigliera regionale Ilaria Bugetti del Pd: «Prendo atto della sentenza del Consiglio di Stato, verso cui va il mio massimo rispetto, ma, come ho sempre detto, con il cuore sono dispiaciuta per una realtà che rappresenta un’eccellenza – afferma Bugetti –. Adesso l’importante è salvaguardare le condizioni dei lavoratori, tutelare i posti di lavoro e preservare tutto quel sapere e quell’esperienza che hanno fatto di Cap un realtà di grande qualità, la quale più volte è stata chiamata anche a gestire aziende di trasporti altrimenti destinate alla chiusura. Da adesso si apre una nuova fase, che ci deve vedere attenti ed esigenti nel chiedere che il contratto a base di gara sia pienamente rispettato, non nell’ottica della difesa di un campanile, ma in quella di garantire un’offerta di servizi ai cittadini che sia la migliore possibile. Cap proseguirà con le attività collaterali quali agenzia di viaggio, granturismo, immobiliare e officina specializzata, che continueranno a veicolare il nome di Prato».

Per il senatore Patrizio La Pietra, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia "la Regione si assume di fronte a tutti la responsabilità di aver voluto demolire e cancellare decenni di attività, di impresa, di sistema, di economia che hanno creato migliaia di posti di lavoro. La Toscana delle aziende di tpl locale che sono state smontate dalla politica di centrosinistra, ringrazia e rimetterà il conto quando finalmente sarà chiamata al voto. Sarà interessante conoscere il punto di vista del Governo - dice il senatore - ho presentato un'interrogazione per gettare una luce più ampia sulla questione. Vediamo che dirà di fronte a quello che è successo in Toscana dove chi ha in mano il potere la scelto di non stare dalla parte dei suoi cittadini, delle sue imprese, del suo territorio".

Una sentenza, quella di oggi, che dovrebbe costituire "il capolinea", è il caso di dirlo, di una vicenda che si trascina da oltre cinque anni a colpi di costose carte bollate tra i vecchi gestori (che sono gli attuali) e i vincitori della gara con il risultato che il servizio al cittadino va avanti a colpi di proroghe e mette in panchina gli investimenti. La gara regionale ha un valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio.