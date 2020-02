04.02.2020 h 16:07 commenti

Gara tpl, da Mobit mano tesa ad Autolinee Toscane: "Chiunque vinca, troviamo il modo di salvaguardare le competenze"

In sostanza si tratta di una proposta di collaborazione a prescindere dagli esiti giudiziari ancora aperti. Ma Rossi la boccia: "Non in linea con la gara"

La lunga battaglia sull'esito della gara per la gestione del trasporto pubblico locale, potrebbe essere a una svolta. Il Consorzio Mobit che comprende la pratese Cap, arrivato secondo e finora sconfitto anche in tutte le sedi giudiziarie, lancia una proposta alla Regione e a Autolinee toscane, la società del gruppo francese Ratp che si è aggiudicata la gara. Lo fa insieme al consorzio One, titolare del contratto ponte per coprire il servizio in questo lungo periodo di interregno e che riunisce 12 dei vecchi gestori del trasporto pubblico locale.

E' una proposta che arriva prima della decisione del Tar della Toscana sul secondo affidamento della gara ad Autolinee toscane (l'udienza è il 26 febbraio) e dopo la sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione proprio ad Autolinee toscane sull'aggiudicazione della gara. L'obiettivo è quello di trovare un accordo a prescindere da chi sarà il vincitore finale ed evitando altri contenzioso sul valore di cessione degli asset dai vecchi ai nuovi gestori su cui ancora non c'è un cronoprogramma ma che dovrebbe essere attuato a breve. Secondo Mobit e One infatti, il prezzo di cessione è di oltre 200 milioni di euro ma dall'altra parte non risultano conferme su queste cifre.

Vediamo la proposta nella sostanza. Anzichè procedere alla cessione separata di mezzi, personale, immobili e impianti di fermata al vincitore, Mobit e One propongono l'acquisizione delle aziende o di rami di azienda dei gestori uscenti "attuando - si legge in un comunicato diffuso dai due consorzi - con questi ultimi operazioni societarie allo scopo di non disperderne il patrimonio di esperienze e competenze e preservandone l'esistenza".

Tradotto significa collaborazione tra i gestori uscenti, tra cui la pratese Cap, e i francesi qualunque sia la decisione dei giudici amministrativi. "Solo in questo modo - prosegue il comunicato - si potranno garantire i valori patrimoniali dei soci fra i quali si contano oltre 100 Comuni toscani. Solo in questo modo sarà possibile il passaggio di tutte le competenze aziendali necessarie ad un subentro ordinato senza contraccolpi per i cittadini. Solo in questo modo sarà possibile continuare a fruire di conoscenze formatesi in decenni di attività. Solo in questo modo ci sarà una garanzia effettiva per tutto l’attuale personale delle aziende. Per questo chiediamo ai cittadini della Toscana e alle Istituzioni che hanno a cuore il buon andamento del servizio di trasporto pubblico locale di sostenere questa nostra proposta che è equilibrata e di buon senso".



Sulla questione sono intervenuti anche i onsiglieri regionali Pd Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti.

“Pensando agli interessi dei cittadini - commenta Ciolini- ritengo sia opportuno prendere in seria considerazione la proposta avanzata da One e Mobit. Mi auguro che le aziende che hanno partecipato al bando di gara per il trasporto pubblico regionale trovino un modo per condividere il percorso da mettere in atto, nelle forme che riterranno più opportune. Questo soprattutto per far sì che non ci siano ripercussioni sui passeggeri e si possa riprendere il più velocemente possibile il piano di investimenti già previsto dalla gara per il trasporto pubblico regionale. L’ottica complessiva deve essere quella di non disperdere le competenze e le esperienze maturate negli anni e migliorare il servizio offerto nei singoli territori”. “Credo - sottolinea Bugetti - che la parola d’ordine sia buonsenso. Intendo dire che, di là dalle battaglie giudiziarie, i ricorsi che ovviamente sono sempre legittimi tanto più in una gara importante come questa, la prima in tutta Europa, ritengo che sia compito della politica quello di dimostrare buonsenso. Mi riferisco al fatto aziende fortemente radicate sul territorio come CAP, che negli anni hanno dimostrato di avere bilanci solidi, di mettersi a disposizione dei territori e delle comunità, dei servizi che vengono posti in essere dalle amministrazioni comunali, si debba averne un occhio di riguardo e provare a costruire, insieme anche a Ratp, una forma che ne preveda il coinvolgimento. Credo che questo sia utile a tutti, loro compresi, perché lavorare insieme, costruendo accordi e spazi di collaborazione in questo grande quadro del trasporto pubblico locale, probabilmente sarebbero tutti i cittadini a trarne vantaggio. Per questo sarei d’accordo a spostare alla fine dell’anno scolastico l’affidamento del servizio. Semplicemente perché penso ad esempio ai servizi scolastici, cosicché da non far subire interruzioni proprio su quei servizi che sono basilari. Chi ha svolto il compito di amministratore locale come me sa bene quanto sia importante non creare interruzioni per questo genere di servizi. Ma penso anche al tema dell’ecologia, ai bus elettrici, alle esperienze che ci sono in questo campo e che se fossi dall’altra parte sarei la prima a voler essere affiancata su questo e altri fronti perché solo cosi tutti possono trarne vantaggio”.

A freddare gli entusiasmi, però, è il presidente della Regione Enrico Rossi: "Ieri mi hanno detto di questa lettera di Mobit e mi sono subito attivato, anche insieme all'assessore Ceccarelli, per dare una risposta - dice -. Sperando di poter dare una risposta positiva, ma purtroppo i nostri uffici ci fanno sapere che la richiesta di Mobit non è in linea perché disattende gli atti della gara e quindi non possiamo addivenire a questa loro richiesta". La parola sulla proposta di aprire un tavolo di trattativa "sull'ordinato subentro" nel servizio secondo la linea messa sul piatto da Mobit e One, passa ora alla Regione e ai francesi. Con un avvertimento chiaro: "Confidiamo che l'invito sia accolto - prosegue il comunicato - perchè qualora si intendesse continuare a forzare la mano, come attualmente sta avvenendo, sarebbero inevitabili gravi disservizi e ulteriori contenziosi la cui responsabilità ricadrebbe inevitabilmente su chi è rimasto sordo alla nostra proposta di buon senso".

Con Mobit che non intende alzare bandiera bianca: “Dobbiamo ravvisare che purtroppo il governatore è stato mal informato – si legge in una nota -: il percorso individuato da Mobit risulta assolutamente in linea con la procedura di gara e totalmente rispettosa delle regole di legge e della gara stessa. Quanto frettolosamente affermato da Rossi è pertanto, oltre che inesatto, indice della mancata volontà di aprire un tavolo di confronto”.