Gara Tpl, Autolinee Toscane respinge la proposta di Mobit e si rivolge all'Antitrust

La società del gruppo francese Ratp boccia come "illegale" l'idea di modificare il meccanismo di subentro e denuncia i i "comportamenti ostativi" degli attuali gestori. Il presidente Lombardi: "Riassumiamo tutti i 5.335 dipendenti attuali, sono loro il know how da salvare non i Cda delle aziende"

Autolinee Toscane (gruppo francese Ratp) si è rivolta all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato contro i "comportamenti ostativi" che avrebbero messo in atto le aziende di Mobit, consorzio che riunisce le aziende pubbliche del trasporto locale in Toscana, nell'ambito del subentro nel servizio di Tpl nella regione. E' quanto riferito in una conferenza stampa sul tema a Firenze. "Mobit - afferma At - continua ad ostacolare, con atteggiamenti che sembrano avere come unico scopo quello di allungare i tempi di una gara che si prolunga da oltre 7 anni, provocando incertezze e disservizi. E questo nonostante che il Tar, poi la Corte di Giustizia Europea e, infine, anche il Consiglio di Stato abbiano confermato correttezza e regolarità. Comportamenti ostativi che sono già all'attenzione dell'Autorità di Garante della Concorrenza e del Mercato. Pensare oggi di cambiare regole e condizioni a gara conclusa con nuove proposte oltre ad essere illegittimo, potrebbe condurre a pesanti sanzioni, da parte dell'Agcm, a danno delle attuali aziende che gestiscono il servizio". Secondo At, inoltre, una eventuale modifica al meccanismo di subentro (mediante cessione di ramo d'azienda e non passaggio di proprietà di singoli asset) "sarebbe illegittima, contraria alla legge regionale, al codice dei contratti pubblici, a quanto previsto nel bando di gara e pertanto sanzionabile dall'Anac, dall'Agcm oltre che dalla Corte dei Conti e dal Tar". Il presidente di At Bruno Lombardi ha poi spiegato che "riassumiamo 5.335 persone, autisti, manutentori, personale di movimento, personale amministrativo: non c'è alcuna dispersione di know-how, anzi, c'è un accrescimento, Autolinee Toscane fa parte di un gruppo che lavora in tutto il mondo". Secondo l'azienda, dunque "l'unica cosa che non transiterà" dalle aziende esistenti nel nuovo gestore "sono i consigli d'amministrazione e i vertici aziendali, che hanno gestito male il Tpl in questi anni".

