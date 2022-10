31.10.2022 h 12:18 commenti

A Prato l'Orienteering Toscana Classic: oltre trecento partecipanti, tanti gli stranieri

Le gare si sono svolte nella sede dell'associazione volontari Csn, un centinaio gli italiani. Durante la manifestazione il ricordo di Stelvio Manfrin dell'Orienteering Prato animatore delle prime gare con mappa e bussola in Toscana nel 1987

Torna l’appuntamento di fine stagione con l’Orienteering Toscana Classic, nella sede dell'associazione volontari del Centro Scienze naturali, quattro giorni che si concluderanno domani con oltre 300 partecipanti provenienti da Austria, Belgio, Rep Ceca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera.

“Ringraziamo l'Orienteering Prato e Team Pratorient per la disponibilità in questo evento – afferma Massimo Bianchi presidente Ikp- Inoltre, durante le gare ricorderemo Stelvio Manfrin dell'Orienteering Prato animatore delle prime gare con mappa e bussola in Toscana nel 1987, scomparso lo scorso anno”.

Ci sarà il supporto di Croce Rossa Italiana e dei volontari del Centro di Scienze Naturali, domani le premiazioni dei partecipanti. Gli austriaci sono la nazione maggiormente rappresentata con 65 concorrenti, seguita dalla Svezia con 26, 17 dalla Svizzera, 12 dalla Slovenia, 10 Repubblica Ceca, 9 dalla Finlandia, 8 dall'Irlanda, 5 dalla Polonia e dalla Spagna , 4 dalla Lettonia, 2 dalla Norvegia , Lituania Slovacchia , uno dalla Serbia e un centinaio gli italiani provengono da tutte le regioni.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus