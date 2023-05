19.05.2023 h 14:07 commenti

Gara nazionale istituti tecnologici, una studentessa del Buzzi sul gradino più alto del podio

Caterina Pierozzi con un punteggio di 85 ha staccato la seconda classificata di nove punti. La competizione si è tenuta al setificio Carcano di Como. Il prossimo anno ad organizzare l'evento toccherà all'istituto pratese

Caterina Pierozzi è la prima da sinistra

Ancora un primo premio per l'istituto Buzzi, questa volta nella gara nazionale degli istituti tecnologici che si è disputata nello storico istituto superiore Setificio Paolo Carcano a Como. Caterina Pierozzi si è classificata al primo posto, con un punteggio di 85 staccando la seconda classificata di ben 9 punti, dopo aver ottenuto un altissimo risultato nella prova teorica che è stato completata con la realizzazione di un progetto , molto apprezzato dalla giuria.

L'istituto di viale della Repubblica è la prima volta che partecipa a questa competizione e lo ha fatto nel modo migliore. "Siamo orgogliosi del risultato ottenuto - spiega il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - il prossimo anno saremo noi ad ospitare e organizzare la gara. Un'occasione importante per far conoscere la nostra realtà scolastica, ma anche la città".

