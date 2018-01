24.01.2018 h 14:06 commenti

Gara di solidarietà per la signora che ha perso il camper nel rogo di Narnali

I colleghi di lavoro della Brachi Primo hanno raccolto 600 euro, mentre i camperisti del pratesi e del gruppo Toscana e Italia hanno promosso una raccolta fondi. "Sono commossa da tanta generosità"

alessandra agrati

Gara di solidarietà per aiutare Piera Moretti, la proprietaria del camper che è stato bruciato nella notte del 16 gennaio scorso a Maliseti. In tanti hanno risposto all appello che Piera ha lanciato dalle pagine di Notizie di Prato (leggi) per avere un sostegno economico per smaltire quello che è restato del camper."Sono commossa da tanta generosità - spiega - purtroppo a chi ha dato la disponibilità a separare il materiale bruciato dalla struttura del camper ho dovuto dire di no.Troppo pericoloso, la struttura potrebbe cadere e creare danni ulteriori. Ho accettato invece la raccolta di fondi perché non so proprio come fare a spostare il camper dalla strada. Ho fatto tanti preventivi e sono tutti troppo alti per le mie tasche".I colleghi di lavoro della ditta, insieme al titolare, hanno raccolto 600 euro, mentre i camperisti pratesi, del gruppo Toscana e Italia hanno lanciato una sottoscrizione. "Siamo camperisti anche noi - spiegauna delle prime a rispondere all' appello - e quindi ci siamo sentiti coinvolti in prima persona".E’ una lotta contro il tempo quella che Moretti deve affrontare: il camper è stato dissequestrato e quindi potrebbe ricevere una multa per occupazione del suolo pubblico. “Con questi soldi che mi sono arrivati – continua - sto cercando una soluzione, ho anche contattato uno sfasciacarrozze perché non è semplice levare il camper dalla strada”. Intanto anche l’amministrazione comunale ha partecipato, in modo e in tempi diversi ad aiutare Malinconi: “Qualche mese fa – ha spiegato l’assessore alle politiche sociale– abbiamo aiutato la signora a trovare un’ abitazione, al tempo viveva nel camper. Ora per lo meno ha un tetto”.