17.05.2023 h 10:45 commenti

Gara di chimica regionale, nei gradini più alti del podio cinque studenti del Buzzi

In totale su 45 selezionati i premiati sono stati undici che a fine maggio parteciperanno alla gara nazionale a Roma. L'istituto di viale della Repubblica si è classificato al primo posto fra le scuole toscane

Sono undici gli studenti del Buzzi, su 45 che sono stati selezionati, ad essere premiati nella gara regionale della chimica. Risultati che hanno portato l'istituto di viale della Repubblica al primo posto fra le scuole toscane che hanno partecipato alal manifestazione nel polo universitario di Firenze. Il punteggio è stato calcolato in base ai risultati raggiunti e al numero degli studenti che hanno partecipato .

Ecco i premiati Tommaso Bianchi della 2A, 1° classificato per il biennio; Tommaso Scali della 4K e Andrea Lodovisi della 5K rispettivamente al 1° e al 3° posto per il triennio ad indirizzo chimico. Nella top ten anche Pietro Luciano (2Q, 4° posto) e NiccolòI nsinna (2G, 10° posto) per il biennio, mentre per il triennio si sono distinti Giulia Wang (4R, 4° posto) Lorenzo Del Gigia (3R, 5° posto), Martino Cosci (4I, 6° posto), Elisa Santini (5I, 7° posto), Paolo Nadalicn (4F, 8° posto) e Eleonora Sabini (5K, 10° posto).

L'ultima manche è prevista il 24 e il 26 maggio a Roma, i ragazzi sono stati preparati dagli insegnanti Cristina Brucellaria, i GrazianaBagn e Alessio Spepi

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus