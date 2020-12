14.12.2020 h 20:07 commenti

Gara del gas, il Tribunale dà ragione al Comune di Prato che incassa così 6 milioni di euro

La somma fa riferimento all'accordo siglato tra le parti tra il 2011 e il 2012, onorato solo in parte dalla multiutility che tra l'altro è partecipata dallo stesso Comune di Prato

Il Comune di Prato incasserà oltre 6 milioni di euro che saranno versate dalle società Estra spa e Centria srl in tre rate annuali da due milioni ciascuna a partire dal 2021.

E' uno dei tanti strascichi che ha lasciato dietro di sé la cosiddetta guerra del gas, iniziata nel 2010 con la decisone della giunta di centrodestra, guidata da Roberto Cenni, di mettere a gara il servizio di distribuzione del gas fino ad allora affidato a Estra di cui il Comune di Prato è socio attraverso Consiag. Gara poi vinta da Toscana Energia. Estra e Centria hanno fatto causa civile a Toscana Energia e in seconda battuta al Comune di Prato, sul valore delle reti ritenendo che il corrispettivo da ricevere sia quello indicato nella gara e non quello poi ribassato dal Comune visto lo slittamento temporale causato da varie ricorsi. Lo scorso agosto la sezione civile del Tribunale di Prato ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione essendo il Tar la sede giusta per questo tipo di controversie. Ha accolto però l'istanza presentata dal Comune di Prato sul fatto che non solo l'ente non debba nulla a Estra e a Centria ma anzi che siano queste due aziende a essere in debito di 6 milioni di euro in forza di un accordo siglato tra il 2011 e il 2012 tra tutti gli attori coinvolti che prevedeva un indennizzo per il Comune di 7,7 milioni euro. Estra e Centria hanno versato subito circa 1,7 milioni di euro, ma poi si sono fermate, forse perchè nel frattempo sono sopraggiunti altri strascichi giudiziari.

Ora salderanno quanto dovuto, con l'aggiunta di 50mila euro di interessi, grazie anche a un accordo transattivo con il Comune che ha concesso una rateizzazione in tre rate annuali in cambio della rinuncia al ricorso in appello per questa parte della sentenza. La prima sarà versata entro il prossimo gennaio.

Accordo che non comprende però, il ricorso al Tar sul valore delle reti contro Toscana Energia e, appunto il Comune di Prato.

(e.b.)