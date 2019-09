27.09.2019 h 16:21 commenti

Gara del gas, i vertici di Consiag/Estra non dovranno pagare il maxirisarcimento per i ritardi nell'aggiudicazione

La procura della Corte dei Conti aveva chiesto la cifra di 10 milioni di euro per i danni subiti dal Comune di Prato, ma i giudici hanno stabilito che il comportamento di Abati e degli altri dirigenti è stato legittimo

nadia tarantino

Il comportamento di Consiag prima e di Estra poi rispetto alla volontà del Comune di Prato di mettere a gara il servizio di distribuzione del gas, non ha danneggiato l'ente. Lo ha stabilito la Corte dei Conti che ha assolto il direttore generale di Estra Paolo Abati, l'ex amministratore unico di Consiag Luciano Baggiani, l'ex legale rappresentante di Estra Reti Paolo Quercioli, l'ex dirigente Alessandro Puccetti e il dipendente Cesare Calistri, chiamati a risarcire il Comune con 10 milioni di euro.La sentenza, pronunciata ieri, giovedì 26 settembre, si traduce nel successo di tutta la linea difensiva sviluppata dagli avvocati Fabio Giunta e Pier Matteo Lucibello. In sostanza, se la gara del gas ha incontrato un anno di rallentamenti – dal 2010 al 2011 – e se l'aggiudicazione definitiva a Toscana Energia è avvenuta con tre anni di ritardo – nel 2015 anziché nel 2012 – la colpa non può essere addebitata all'allora gestore Consiag poi divenuto Estra né tanto meno ai suoi vertici.Al ponderoso volume di carte bollate messo insieme a partire dal 2010 quando la Giunta comunale di centrodestra guidata dal sindaco Roberto Cenni decise di mettere sul libero mercato il servizio di distribuzione del gas da sempre gestito dalla partecipata Consiag, si aggiunge ora il pronunciamento del tribunale contabile che ha condannato il Comune di Prato al pagamento delle spese processuali che ammontano a 10mila euro.Nelle ventotto pagine della sentenza, i giudici smontano la ricostruzione della procura e demoliscono il computo del danno fatto dagli uffici del Comune basando tutto su due elementi: l'azienda fornì all'amministrazione i dati necessari a indire la gara nel momento in cui il Consiglio di Stato bocciò l'atteggiamento di diniego, cioè nel 2011, e se l'aggiudicazione definitiva del servizio a Toscana Energia, l'azienda fiorentina che vinse la gara nel 2012, è avvenuta solo tre anni più tardi è perché tanto è stato il tempo impiegato per decidere sul ricorso che Estra presentò al Tar e finito poi davanti al Consiglio di Stato. In questo ultimo lasso di tempo, secondo i reclami del Comune, le casse pubbliche avrebbero fatto a meno di un introito di 10 milioni derivante dagli accordi contenuti nel bando di gara a carico del concessionario.La difesa ha insistito sul fatto che, rispetto al danno reclamato, sarebbe stato il segretario generale del Comune a definirlo “non già come attuale bensì come potenziale”. Non solo: alcune voci sarebbero state calcolate in modo “presuntivo e approssimativo” come, ad esempio, il ritardato pagamento dei 18 milioni di euro una tantum che le casse pubbliche dovevano ricevere dal nuovo gestore e per i quali è stato preso come riferimento “un ipotetico interesse bancario, una volta pari al 5 per cento e un'altra volta pari al 2,5 per cento, ai fini della quantificazione del presunto danno da ritardo patito dal Comune”.Nelle carte dell'inchiesta della procura della Corte dei Conti era entrata anche la sanzione di 276mila euro inflitta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, sollecitata dall'amministrazione comunale, aveva giudicato il comportamento di Estra un abuso della posizione dominante. Sanzione che non ha avuto influenze nella decisione dei giudici contabili che, analizzati tutti i passaggi della lunga e complicata contrapposizione tra le parti, hanno valutato come corretto l'atteggiamento dell'azienda rispetto alla valutazione del Comune che, chiedendo alla procura della Corte dei Conti di verificare la sussistenza di una ipotesi di danno erariale, parlava di “attività di Estra asseritamente e intenzionalmente finalizzata ad evitare che l'amministrazione potesse indire un nuovo bando per la concessione del servizio”. In altre parole ostruzionismo. Ostruzionismo che però non è stato rintracciato dai giudici contabili.Archiviato anche il capitolo Corte dei Conti, resta in piedi quello del processo penale a carico di Abati, Baggiani, Quercioli, Calistri e Puccetti (avvocati Rocca, Lucibello, Denaro, Cipriani e Giunta e Ballagamba che assistono i responsabili civili Estra e Consiag) imputati di turbativa d'asta, abuso d'ufficio e abuso di posizione dominante. Il Comune si è costituto parte civile.