Gara Consip15 bis, Estra Energie si conferma in Lazio, Campania, Calabria e Sicilia

La controllata del Gruppo Estra si è aggiudicata 3 lotti della gara, per un valore potenziale di 243 milioni di mc e un totale di oltre 323 milioni di euro

Altri passi da gigante per Estra Energie che si è aggiudicata anche per il prossimo anno termico tre lotti dell'edizione 15 bis della gara nazionale indetta da Consip per la fornitura di gas naturale alle Pubbliche amministrazioni regionali italiane. E' quanto annunciato in una nota da Estra. I tre lotti, per un valore potenziale di 243 milioni di mc e un totale di oltre 323 milioni di euro, riguardano quattro regioni: Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Si tratta di lotti strategici che consolidano la presenza della società in particolare nel Sud, spiega Estra Energie. Questi i numeri in termini di volumi di gas messi a disposizione e di valore stimato della fornitura: per il lotto 6 (Lazio) un valore di 174.720.000 euro per 132.000.000 mc, per il

lotto 7 (Campania) un valore di 102.120.000 euro per 76.000.000 mc e per il lotto 9 (Calabria e Sicilia) un valore di 47.030.000 euro per 35.000.000 mc.