'Galli&Galline", torna la festa dedicata all'animale simbolo di Cantagallo

2 giugno all'insegna di giochi, animazione, fiera mercato e altri appuntamenti per il tradizionale evento organizzato dall'amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio

Torna domenica 2 giugno Galli&Galline, l’evento dedicato all’animale simbolo del Comune di Cantagallo, organizzato dall’amministrazione copunale con la collaborazione della Pro loco e dell’Associazione Alpini di Carmignanello, della Parrocchia di Usella, della Sparta Basket, la Pubblica assistenza di Cantagallo e della Vab Val di Bisenzio.

Si comincia alle 15 a Usella con Galli Galline e altri animali, fierucola e mercato che contano oltre 50 stand fra artigiani e banchi anche alimentari.

L'animazione pomeridiana, che ha inizio alle 16, è a cura dei Formaggini Guasti, con il laboratorio Creo il mio segnalibro, le postazioni di pittura facciale Faccia da gallo e il gioco/spettacolo comico a quiz E il tacchino come fa? C’è anche l’esibizione di teatro/danza Danza col pollo con coinvolgimento degli spettatori. Sono tutti intrattenimenti a tema, naturalmente gli animali domestici e da cortile, che si ripetono più volte durante il pomeriggio.

Merenda e cena negli stand della festa a base di panini, porchetta, primi, polenta e patate fritte e grigliata.

Alle 21 arriva Massimiliano Galligani con lo spettacolo comico ruspante Va viaa barlaccio. Galligani è nato a Usella ed è appassionato di teatro comico e di bicicletta, un mezzo semplice e poetico come lo definisce lui stesso. Dal padre fabbro ha ripreso invece la passione per la lavorazione del ferro, è lui infatti l’artista della bicicletta rosa allestita in occasione della tappa valbisentina del Giro d’Italia lo scorso 12 maggio, ma ha lavorato anche per il Museo di Celle e il Museo Pecci.

Come comico ha avuto maestri quali Carlo Monni e Andrea Camerini, autore storico del Vernacoliere e regista. Al cinema ha recitato con Paolo Virzì, Robert Benigni, Leone Pompucci, ha girato 130 cortometraggi e fatto moltissimi spettacoli di cabaret nelle piazze toscane.



