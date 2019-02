25.02.2019 h 14:33 commenti

Galciana ritrova il suo ponticino: tutta la frazione fa festa per la riapertura

Distrutto dai tedeschi, ricostruito in via temporanea con le longarine della ferrovia, nel 1954 è stato costruito per volontà dei residenti che lo hanno finanziato insieme al Comune. Oggi riaperto dopo nove anni di chiusura

a.a.

Inaugurata la ristrutturazione del ponte di collegamento fra via sulla Vella, via Valdingole e Fossetto a Galciana, un evento che ha coinvolto tutta la frazione. Chiuso da nove anni perché pericolante, il passaggio pedonale è stata consolidato con un intervento di 25 mila euro grazie alla “risolutezza gentile” così è stata definita dal sindaco Matteo Biffoni, dei residenti. Il ponte rappresenta una parte di storia di Galciana: distrutto durante la ritirata dei tedeschi è stato ricostruito dagli abitanti prima utilizzando le longarine della ferrovia poi con un progetto più strutturato finanziato dal comune e dal Comitato di Galciana, nato proprio per realizzare il collegamento. Tra le tante persone presenti all’inaugurazione anche Brunello Guidi, il cui padre nel 1954 è stato uno degli attivisti per la costruzione del ponte, che conserva gelosamente tutti i documenti che hanno portato alla realizzazione: “Sono emozionato – ha raccontato – qui c’è tutta la storia mia, della mia famiglia, ho partecipato alla costruzione del ponte con le longarine, a quello precedente a questo e ora mi vengono le lacrime agli occhi a vederlo nuovamente aperto”. E non è il solo; per i tanti pensionati della zona il ponticino è un ricordo di gioventù, ma anche un passaggio sicuro per andare a passeggiare in campagna. “Il ponte della ciclabile – raccontano – è scivoloso questo è il nostro collegamento a cui siamo affezionati”. Negli anni scorsi, infatti, è stata promossa una raccolta di firme perché il ponte non venisse abbattuto, e con costanza i residenti hanno ricordato all’ amministrazione quanto questo collegamento fosse importante. “Ogni volta che sono venuto qui – ha raccontato il sindaco Biffoni – mi è stato ricordato con gentilezza e fermezza che il ponte doveva essere risistemato. Oggi siamo arrivati alla fine dei lavori e possiamo parlare di un bellissimo esempio di cittadinanza attiva”.