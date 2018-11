13.11.2018 h 14:22 commenti

Gabriele Bosi chiamato a far parte della segreteria regionale del Pd

La scelta del segretario del partito a Prato è stata fatta durante la Direzione regionale

Il segretario del Pd di Prato Gabriele Bosi è tra i nuovi membri della segreteria regionale del partito. E' stato lo stesso Bosi a dare l'annuncio. “Durante la Direzione regionale - scive - Simona Bonafè ha fatto il mio nome tra i componenti della nuova segreteria del Pd Toscana. Ringrazio Simona per la sua fiducia nei miei confronti e per l'opportunità di dare una mano al nostro territorio e alla nostra comunità. Sono pienamente consapevole che ci attendono sfide molto delicate e molto importanti, per tutta la nostra Regione. Per questo motivo non farò mai mancare l'impegno necessario per aiutare la nostra squadra a portare avanti le idee e i valori che da sempre ci contraddistinguono. Lo faremo tutti insieme”.

