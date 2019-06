25.06.2019 h 14:49 commenti

Gabriele Alberti verso la presidenza del Consiglio comunale, il gruppo Pd lo preferisce a Monia Faltoni

Dieci consiglieri su dodici hanno espresso il proprio gradimento per Alberti. All'ex assessore al bilancio dovrebbe andare la presidenza di una commissione ma potrebbe anche rifiutare e restare una semplice consigliera. Sapia in pole per capogruppo Pd

Gabriele Alberti è a un passo dal sedere sullo scranno più alto del Consiglio comunale. Ormai le possibilità che la collega Monia Faltoni possa ribaltare la situazione sono davvero poche. E' questione di matematica che poi riflette equilibri interni al gruppo dei Democratici.

Secondo fonti interne al Pd, il nome di Alberti sarebbe stato indicato da ben 10 consiglieri su 12 (sarebbero 14 ma escludiamo i due interessati). Solo due le preferenze registrate per l'ex assessore al Bilancio del primo mandato di Matteo Biffoni. L'ufficialità della scelta sarà data stasera, 25 giugno, dal segretario provinciale del partito Gabriele Bosi che prima incontrerà solo il gruppo Pd e poi tutta la maggioranza in Consiglio comunale (lista Biffoni, Demos e lista Sport). L'elezione avverrà giovedì prossimo, 27 giugno, durante il primo consiglio comunale.

Quarantuno anni, dipendente della Pubblica Assistenza, ex presidente della commissione 5 nel precedente mandato, Alberti è iscritto al Pd da sempre dopo aver militato nei Democratici di sinistra. Recentemente si è avvicinato ai renziani.

La contrapposizione Alberti-Faltoni è un brutto scherzo del destino o forse una partita gestita male dai vertici del partito, dato che i due hanno fatto la campagna elettorale in ticket. Lui ha portato a casa 550 preferenze, lei 461. Ma in politica, si sa, le certezze assolute sono poche.

Il premio di consolazione per Faltoni dovrebbe essere la presidenza di una delle commissioni rimaste "libere". La scelta è tra la 1 (regolamenti e affari generali), la 2 (bilancio) e la 3 (opere pubbliche). Per motivi di orgoglio, Faltoni potrebbe anche preferire fare la semplice consigliera comunale.

La commissione 5, cultura e sociale, sembra saldamente nelle mani di Rosanna Sciumbata, la più votata della lista Biffoni; la commissione Urbanistica invece dovrebbe andare a Maurizio Calussi del Pd, vicepresidente della stessa nel precedente mandato. Capogruppo Pd dovrebbe essere Marco Sapia.

Andiamo sul fronte opposizione. I capigruppo saranno Daniele Spada per l'omonima lista, Marilena Garnier in rappresentanza delle sue due liste, Claudio Belgiorno per Fratelli d'Italia e Patrizia Ovattoni per la Lega. Nel Movimento 5 Stelle toccherà a Carmine Maioriello.

Non c'è accordo per la presidenza della commissione Controllo e garanzia che spetta all'opposizione. Sulla autocandidatura di Spada non c'è stata ancora una pronuncia. C'è tempo almeno un'altra settimana per trovare la quadra.

Intanto stamani si è tenuta la prima riunione della nuova giunta che tra le altre cose ha approvato la decisione di "esternalizzare" la figura del capo di gabinetto. Il bando per l'incarico fiduciario (articolo 90) dovrebbe uscire già questa settimana. Il sindaco Matteo Biffoni spera di chiudere questa partita per agosto. Non lo dice esplicitamente ma l'incarico sembra destinato all'ex vicesindaco Simone Faggi, suo braccio destro, tenuto fuori dalla giunta.

E.B.