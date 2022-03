27.02.2022 h 14:37 commenti

Gabbianella ferita soccorsa e recuperata dai vigili del fuoco e dai volontari di Earth

Si trovava sulle rive del Bisenzio tra il ponte Petrino e lo stadio. Sono stati i residenti a dare l'allarme. E' stata portata in clinica con l'ambulanza veterinaria

Una gabbianella ferita ad un'ala è stata soccorsa e recuperata questa mattina, domenica 27 febbraio, dai vigili del fuoco insieme ai volontari di Earth Prato, intervenuti con l'ambulanza veterinaria. L'uccello si trovava sulle rive del fiume Bisenzio, all'altezza dello stadio dove si era spostato dopo le prime segnalazioni che lo indicavano al ponte Petrino.

Sono stati i residenti della zona a notarlo e a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta recuperata, la gabbianella è stata affidata ai volontari dell'ambulanza veterinaria, tra gli applausi di tanti cittadini che hanno seguito le fasi dell'intervento.

"Le così dette gabbianelle - dice Brenda Mormile di Earth Prato - sono volatili che troviamo ormai comunemente nelle nostre zone, specialmente vicino ai corsi d'acqua o alle discariche. E' stato emozionante essere riusciti a recuperarla. La gabbianella sta abbastanza bene. Dopo il recupero è stata portata in clinica: sono stati effettuati dei raggi dove emerge la probabile lussazione di un'ala. Ciò potrebbe essere conseguenza di un urto o causata dal forte vento di questi giorni. Certamente non è in pericolo di vita ma, la perdita della mobilità di un'ala anche temporanea, è sempre cosa delicata per un volatile."