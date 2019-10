10.10.2019 h 14:12 commenti

Piscina olimpionica, il Comune ora frena. L'assessore Vannucci "Dobbiamo valutare il reale interesse"

Sul piatto della bilancia pesa anche il ruolo che la Federazione Italiana Nuoto vorrà attribuire all'impianto pratese e quindi il conseguente coinvolgimento di sponsor privati. Definito il calendario dei lavori nelle piscine di Mezzana, Galilei, Gescal e via Roma

Futuro incerto per la piscina olimpionica di Iolo. Annunciata più volte, anche in campagna elettorale, come cosa certa, adesso invece il progetto torna in alto mare. Non solo per la mancanza di coperture finanziarie, come anticipato oggi dal Tirreno .L’assessore allo sportconferma infatti che la strada è ancora in salita e che, prima di prendere una decisione, il Comune vuole rassicurazioni da parte della Federazione Italiana Nuoto. “Ci siamo dati tempo fino ad aprile per provare a realizzare un percorso serio - ha spiegato – partendo dalla cifra che l’amministrazione è disposta a mettere in questo progetto, il resto va cercato come finanziamento regionale statale o addirittura europeo. L’altro passaggio che va fatto è capire quanto e quali sponsor privati siano disposti a partecipare a questo progetto. Riflessione che va estesa anche alla stessa Federazione italiana nuoto. In questo caso, però, non dal punto di vista finanziario, quanto come utilizzo del nuovo impianto”.Secondo Vannucci, quindi, se la Fin scegliesse Prato come punto di riferimento per le gare nel centro Italia ci potrebbe essere un ritorno economico importante, e quindi realizzare la piscina avrebbe un senso più compiuto perchè potrebbe attirare l'interesse di sponsor privati. Il progetto di massima, base per chiedere i finanziamenti, è già stato presentato alle associazioni che hanno anche chiesto di apportare alcune modifiche ( leggi ). Sembra, invece, definitivamente tramontata la possibilità di utilizzare una parte del ricavato delle vendita del terreno di Iolo dove sorgerà la cittadella della moda, per finanziare il progetto., presidente della commissione 3 aggiunge un altro particolare: “Ad oggi i costi per la realizzazione sono di quasi 10 milioni, cifra importante, stiamo anche facendo una riflessione sul luogo dove realizzarla: Iolo non è così scontato”.Intanto nelle piscine pratesi è iniziato un programma di manutenzione; nell’estate è toccato a San Paolo e alla Gescal per un totale di 100 mila euro, mentre a gennaio inizieranno i lavori a Mezzana, poi in Viale Galilei e infine a Iolo e in via Roma. “A rotazione resterà chiuso un solo impianto - ha spiegato Tassi – in modo da garantire comunque il servizio (L’accordo era stato preso in tempi non sospetti con Il Cgfs che gestisce tutti gli impianti ndr) a giorni inizierà la copertura della piscina di via Roma, a primavera i lavori di sistemazione della vasca. Qui, come a Iolo, le radici degli alberi del parco che circonda la piscina si sono estese sotto la vasca creando problemi alla manutenzione, quindi l’intervento sarà mirato a risolvere questo problema”.A sollevare la questione, durante la commissione di ieri 9 ottobre, è stato anche il capogruppo di FdI"Ci siamo accorti -dice - che manca completamente la copertura per questo progetto che è stato il cavallo di battaglia della campagna elettorale. Le associazioni sportive ci hanno creduto, hanno dato il loro appoggio e ora si trovano con nulla di fatto in mano. I soldi destinati alla piscina di iolo sono stati in parte destinati ai lavori di manutenzione delel altre piscine". Il centrodestra presenterà un'interpellanza congiunta sulla vicenda.- A novembre, la commissione 3 tornerà a riunirsi anche per parlare della palestra dedicata alla box che sorgerà vicino al campo di atletica, dell’avanzamento dei lavori della piscina riabilitativa di via Roma, che pur iniziati sono momentaneamente fermi per un problema tecnico.- Oggetto di una nuova commissione saranno invece i campi da calcio. Per fine mese è fissato un sopralluogo allo stadio Lungobisenzio per valutare lo stato di manutenzione. Il bando per l’assegnazione della gestione, invece, è ancora aperto. Tra l'altro sono appena stati affidati ad altrettante ditte alcuni interventi necessari per ottemperare alle prescrizioni imposte dalla commissione di pubblico spettacolo per dare il relativo permesso.Si tratta della realizzazione di protezione degli spigoli degli elementi metallici che costituiscono la struttura delle panchine, del telone del tunnel retrattile a soffietto, in classe 1 di reazione al fuoco secondo le richieste avanzate durante il sopralluogo dei vigili del fuoco, della squadratura del campo e dell’installazione di due porte in alluminio omologate per l’attività calcistica, complete di ribaltina e rete a maglia intrecciata. La spesa complessiva supera i ventimila euro.