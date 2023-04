02.04.2023 h 17:58 commenti

Futuro dello sport, Fratelli d'Italia chiama a raccolta le società del territorio

Stasera un dibattito nel salone comunale per confrontarsi sulle problematiche del settore. Presenti anche il sottosegretario Patrizio La Pietra e l’onorevole Chiara la Porta

E' un invito rivolto a tutte le associazioni sportive pratesi quello fatto dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che ha organizzato per stasera 3 aprile alle 21 nel Salone Consiliare, un dibattito pubblico di confronto sulle problematiche dello sport in città.

Questo evento fortemente voluto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno e dal responsabile provinciale del dipartimento sport Sebastiano Campo, vede l’inizio di un percorso di ascolto con le realtà del territorio.

"Spesso - spiega Belgiorno - abbiamo sentito l'esigenza di portare all'attenzione di tutti quei problemi che hanno coinvolto direttamente atleti, sportivi nonché le medesime società di categoria, a tutti i livelli. E dunque anche questa iniziativa vuole andare in questa direzione. Infatti come conseguenza della mancata considerazione che questo settore ha ricevuto negli anni da parte della giunta comunale di Prato, poi purtroppo si sono create quelle notevoli carenze degli impianti sportivi che purtroppo oggi investono il nostro territorio. Per noi lo sport e l'associazionismo sono un'attività primaria per il benessere del cittadino e per questo hanno bisogno di una giusta rappresentanza nelle istituzioni".

Nella seconda parte dell’incontro prenderà la parola Bruno Campanile vicepresidente nazionale dell’Asi (Associazioni Sportive Italiane), che spiegherà le proposte di modifica alla riforma del terzo settore che il Governo Meloni adotterà in questo anno.

Interverranno all’evento il sottosegretario Patrizio La Pietra, l’onorevole Chiara la Porta, il vicecoordinatore provinciale di Fdi Gianni Cenni, il responsabile sport provinciale di Fdi Sebastiano Campo e il responsabile sport e terzo settore di Fdi Toscana Simonetta Baccetti.