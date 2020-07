07.07.2020 h 16:15 commenti

Futuro del centro storico, il Comune interpella i cittadini: "Dateci idee e suggerimenti"

Tre Point Lab saranno disponibili a raccogliere idee e suggerimenti, mentre i progetti e le proposte più strutturati potranno essere caricati direttamente sul sito. Ritornano i giovedì di luglio con le aperture serali dei negozi

Con tre info point e una call for ideas attraverso il sito www.ioescoincentro.it e il profilo istagram, l’amministrazione chiede aiuto ai cittadini, alle associazioni e ai comitati per riprogettare il centro storico.I tre Point Lab saranno disponibili a raccogliere idee e suggerimenti, venerdì 10 luglio dalle 9 alle 12 in Piazza Lippi, mercoledì 15 luglio dalle 9 alle 12 in Piazza Mercatale all'imbocco di via Garibaldi e giovedì 23 luglio dalle 19 alle 21 in piazza Duomo sotto il campanile, mentre i progetti e le proposte più strutturati potranno essere caricati direttamente sul sito.Un percorso che riannoda i fili del processo partecipativo, interrotto a marzo dall’emergenza sanitaria e poi rilanciato attraverso il progetto #ioescoincentro per promuovere comportamenti virtuosi e sostenere le iniziative per il miglioramento dell’utilizzo dello spazio pubblico nel centro storico.“Con queste due nuove iniziative - ha spiegato l'assessoreallo sviluppo economico Benedetta Squittieri - chiediamo a tutti di partecipare, sia online che in presenza per quanto possibile in questo momento, dando un'idea e un contributo al lavoro che stiamo facendo per migliorare la qualità dell'offerta proposta adesso nel centro della città".Una proposta che prevede anche la pedanolizzazione delle vie all’interno delle mure storiche dal giovedì alla domenica sera, per permettere agli esercenti di utilizzare anche le piazze cittadine. “Un’ iniziativa che ha trovato l’interesse dei ristoratori – ha spiegato l’assessore alla mobilità Flora Leoni – l’unico spazio ancora non richiesto è quello di piazza del Comune, gli altri sono stati quasi tutti occupati”. Nessuna richiesta neppure dai locali di via Settesoldi a cui era stata proposta la gestione di uno spazio comune dove poter collocare i tavoli, visto le strette dimensioni della strada.Tra le vari iniziative per rivitalizzare il centro storico, tornano i “giovedì dello shopping” con le aperture serali dei negozi il 9, il 16, il 23 e il 30 oltre al primo martedì e giovedì di agosto. Quest’anno verrà promossa l’iniziativa “Turisti per Prato” che darà diritto a uno sconto 2x1 alla biglietteria del Museo di Palazzo Pretorio o del Museo del Tessuto per chi accumula 3 scontrini di qualunque esercizio del centro storico.Tutte le iniziative e i comportamenti anticontagio, sono consultabili nel sito www.ioescoincentro.it