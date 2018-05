09.05.2018 h 14:23 commenti

Fusione tra aziende senza consultare i sindacati, condannate due imprese

L'unione tra due imprese tessili fatta saltando l'esame congiunto con i sindacati, così come prevede la legge. Il giudice del lavoro ha stabilito che si è trattato di comportamento antisindacale. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil: "Porteremo in tribunale chiunque pensa di fare operazioni senza coinvolgerci". La replica del legale delle aziende: "Rigettate dal giudice tutte e quattro le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali"

La fusione tra due aziende andata in porto senza il coinvolgimento del sindacato. Insomma, un matrimonio senza testimoni che è costato alle imprese Tex Jet e Rifinizione Chiara di Prato, diventate Tex Jet Group, la condanna del tribunale di Prato per comportamento antisindacale. Sono state Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil a portare davanti al giudice del lavoro l'imprenditore Roberto Ilardi per aver fatto delle sue aziende un tutt'uno saltando il passaggio obbligatorio con i sindacati. Un passaggio dettato dalla legge che disciplina il trasferimento d'azienda e che consente al sindacato di verificare l'iter dell'operazione nell'interesse dei lavoratori.“Il giudice ha accolto il nostro ricorso riconoscendo le ragioni alla base, vale a dire il palese comportamento antisindacale delle aziende che si sono aggregate – il commento di Massimiliano Brezzo, Mirko Zacchei e Qamil Zejnati, rispettivamente vertici di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – siamo stati convocati quando i giochi erano già stati fatti, un atteggiamento davvero incomprensibile”.Altre aziende in precedenza hanno tenuto lo stesso comportamento ma i sindacati hanno cercato di rimettere in carreggiata i rapporti. Poi la svolta: “”Stava diventando un'abitudine – le parole dei tre vertici di categoria – non abbiamo avuto altra scelta che rivolgerci al tribunale”.Il giudice del lavoro Francesco Barracca ha scritto nel suo provvedimento: “E' necessario e sufficiente l'accertamento dell'idoneità, sia pure potenziale, del comportamento del datore di lavoro a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatori le organizzazioni sindacali”. Le tre sigle hanno portato al giudice gli elementi utili a ricostruire la vicenda che comincia a fine del 2017 quando Tex Jet (40 dipendenti) e Rifinizione Chiara (43) scrivono alle tre organizzazioni e a Confindustria Toscana Nord per comunicare “l'intenzione di procedere all'operazione societaria” che consiste nel trasferimento di un ramo di azienda della Tex Jet alla Rifinizione Chiara”. Cgil, Cisl e Uil si costituiscono nei termini di legge chiedendo l'esame congiunto del passaggio societario anche ai fini della tutela dei posti di lavoro. Nessuna risposta. A febbraio scorso altra lettera dalle imprese, questa volta per dire che il ramo d'azienda e la rifinizione sarebbero state conferite in una nuova società. Altra costituzione nei termini di legge da parte dei sindacati che il 14 marzo, prima dell'incontro fissato per l'esame congiunto, scoprono attraverso una visura camerale che l'annunciato passaggio societario era stato già fatto a gennaio. Ecco che la questione finisce in tribunale.“Nell'atto di conferimento di azienda e di ramo di azienda – scrive il giudice – si legge che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali dai sindacati di categoria, previsti dalle procedure di consultazione, con le modalità e nel rispetto dei termini di legge”. La nuova società, la Tex Jet Group, è entrata in attività il 19 marzo ma il giudice ha fatto chiarezza anche su questo: “Il fatto che gli effetti dei conferimenti di azienda decorrano dal 19 marzo non vale a far ritenere consentibile il 14 l'esame congiunto richiesto per due volte dai sindacati. Infatti l'atto di conferimento d'azienda era già perfezionato e il suo contenuto già analiticamente determinato”. Infine il pronunciamento: “La condotta è da ritenersi antisindacale e lesiva dei diritti del sindacato”. Il giudice ha ordinato alle imprese di “astenersi per il futuro dal tenere comportamenti lesivi delle prerogative sindacali”.“Se qualcuno pensa di fare a meno delle consultazioni sindacali ci incontrerà in tribunale – la promessa di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – non è accettabile che un distretto che ha costruito la propria fortuna con le relazioni sindacali interrompa, violando la legge, un percorso virtuoso”.Il legale delle imprese, Micaela Venturi, precisa che "è stato fatto tutto il possibile per rispettare la procedura creando il soggetto giuridico che avrebbe dovuto confrontarsi con le organizzazioni sindacali. La costituzione è avvenuta il 19 gennaio ed è diventata efficace due mesi dopo, il 19 marzo. La pronuncia del giudice ha riguardato una condotta oggettivamente antisindacale legata solo al mancato rispetto dei termini tanto che - ancora l'avvocato Venturi - sono state rigettate tutte e quattro le richieste avanzate dal sindacato: un'ora di formazione sui diritti dei lavoratori a tutti i dipendenti, la sospensione dell'efficacia del trasferimento d'azienda, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento del danno, voce quest'ultima attribuibile solo alla Cisl".