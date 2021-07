15.07.2021 h 13:59 commenti

Furto a Stremao, i carabinieri recuperano parte della refurtiva e denunciano un ventunenne

Lo scorso 3 luglio nella sede dell'associazione erano stati rubati prosciutti e scorte alimentari. Oggi la Tenenza di Montemurlo è riuscita a scovare e a riconsegnare parte della refurtiva

C'è un lieto fine, seppur piccolo, nella triste vicenda del furto subito da Stremao lo scorso 3 luglio quando i ladri hanno portato via prosciutti e scorte alimentari ( leggi ) che la nota associazione benefica del territorio utilizza per aiutare le famiglie bisognose con consegne anche a domicilio.I carabinieri della Tenenza di Montemurlo, dopo aver esaminato i filmati delle telecamere e condotto un'attività di indagine che è durata quasi due settimane, sono riusciti a individuare una pista da seguire. E così ieri hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione di un 21enne di Prato, residente a Vergaio, e hanno trovato alcuni tranci di prosciutto nel suo frigorifero. I militari hanno confrontato i lotti delle confezioni con quelli riportati nelle fatture ed è emerso che erano esattamente gli stessi. Su 13 rubati ne sono stati ritrovati 3 che sono stati consegnati ai volontari dell'associazione. Il giovane è stato denunciato per ricettazione.“Ringrazio i carabinieri per il lavoro che hanno svolto – ha commentato Mauro De Angelis, presidente dell'associazione – i danni sono stati ingenti, ma grazie alla generosità di tanti siamo riusciti a ripartire e abbiamo continuato ad aiutare le famiglie bisognose. Ora ricominciamo anche con l'attività dell'Uliveta, che ci serve come autofinanziamento”.