Furto allo stand di piazza Duomo, identificati e denunciati i ladri

Le indagini sono state condotte dalla sezione investigativa della Municipale.Visionando i filmati delle videocamere gli agenti sono riusciti a risalire alla coppia che ha rubato il registratore di cassa lo scorso primo settembre

Identificata dalla sezione investigativa della Municipale, tramite la rete di videosorveglianza del centro storico, la coppia che lo scorso primo settembre ( legg i) ha rubato il registratore di cassa dallo stand di crepes in piazza del Duomo.Entrambi sono stati denunciati per furto, l'uomo è un 36enne di origine albanese la donna un'italiana di 29 anni. Dopo la denuncia e la consegna di un video da parte dei residenti, gli agenti di piazza dei Macelli hanno ricostruito i movimenti della coppia: dopo aver rubato la cassa si è spostata nelle vie limitrofe per aprirla e dopo aver asportato i 15 euro lasciati dai proprietari come fondo cassa, si è spostata verso piazza dell'Università per incontrarsi con altre persone, forse per acquistare droga.