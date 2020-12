09.12.2020 h 11:55 commenti

Furto notturno nel negozio Deka Upper: forzata la porta con un piede di porco

L'esercizio commerciale di viale Montegrappa è specializzato nella vendita di abbigliamento sportivo. I ladri hanno portato via i contanti del fondo cassa e alcuni giubbotti

La sequenza di furti ai danni degli esercizi commerciali in città non si ferma. Stanotte, 9 dicembre, è toccato al negozio di abbigliamento sportivo specializzato Deka Upper di viale Montegrappa. Poco prima delle 3, ignoti, pare tre persone, sono entrati forzando la porta d'ingresso con un piede di porco e hanno portato via circa 300 euro di fondo cassa e alcuni giubbotti.

"Forse sono state rubate anche delle buste con alcuni acconti dei clienti per merce in arrivo da mettere via - racconta il titolare Romano Cestelli -. Devo ancora controllare bene ciò che manca e fare l'inventario. A questo aggiungiamo il danno della porta".