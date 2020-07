15.07.2020 h 11:53 commenti

Furto notturno nel centro estetico: rubati soldi, tablet e iPhone

Preso di mira il Light Beauty Boutique in viale Montegrappa. I ladri hanno portato via anche la telecamera. Sempre stanotte in zona messi a segno altri colpi in negozi e su auto in sosta

Furto notturno al centro estetico Light Beauty Boutique in viale Montegrappa 312 a Prato. I ladri sono entrati stanotte, 15 luglio, forzando la porta. Una volta dentro hanno portato via la telecamera di sicurezza, la cassa con dentro circa 200 euro, un tablet e un iPhone. E' scattato l'allarme e questo potrebbe aver disturbato i ladri, che comunque sono riusciti a mettere a soqquadro una parte del centro estetico, rovistando negli armadietti. "Non è la prima volta che succede - commenta la titolare Elena Cerulli - e adesso che abbiamo ripreso a lavorare da poco dopo il lockdown, un furto anche se di poco valore non ci vuole proprio, perché tutto serve in un momento come questo". L'attività è aperta da una decina di anni e sono già stati cinque i furti subiti. "Abbiamo dovuto smettere anche di mettere le piante sul marciapiede - aggiunge Elena - perché ce le portavano via regolarmente". Stamani i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Sempre stanotte in zona è stato preso di mira anche il negozio di una parrucchiera e furti sono stati messi a segno sulle auto in sosta. Potrebbe trattarsi del raid di un'unica banda di malviventi.

