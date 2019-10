30.10.2019 h 11:51 commenti

Furto notturno nel bar in via Cava: portata via la cassa

Per entrare nel locale è stata forzata la porta d'ingresso. E' scattato l'allarme ma i malviventi sono riusciti a portare via l'iPad dal valore di duemila euro

Furto notturno al bar "Al Caffè" in via Cava a San Giusto, accanto alla banca. I ladri, o il ladro, ancora non è chiaro in quanti abbiano agito, hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno del locale, nonostante l’allarme sia scattato. Poi hanno preso la cassa con dentro i pochi spiccioli del fondo e l’iPad collegato al registratore. "Solo quello - dice il titolare - costa duemila euro. Lo bloccherò, e quindi non potrà essere rivenduto. ma intanto dovrò acquistarne uno nuovo". Sul posto è intervenuta la polizia, che ha effettuato il sopralluogo. Probabilmente le telecamere della vicina banca hanno ripreso i ladri mentre si allontanavano. Per il bar è il quarto furto subito.

Prato

