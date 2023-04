27.04.2023 h 18:33 commenti

Furto notturno in pizzeria, via il fondo cassa e un tablet

Il ladro si è ferito forzando la porta scorrevole d'ingresso. E' stato trovato del sangue all'interno. Sconsolato il titolare: "Non è la prima volta che accade. Ora la priorità è sostituire la porta"

Nuovo furto alla pizzeria Voglia' e turna' in via dei Lanaioli nel centro di Prato. Stanotte, 27 aprile, attorno alle 2.30, un uomo con il volto coperto da berretto e cappuccio - così appare nelle immagini della videosorveglianza interna - è entrato nel locale forzando la porta scorrevole che di conseguenza è andata in mille pezzi ferendo il ladro come dimostrano le tracce di sangue trovate sull'ingresso e all'interno.

Una volta dentro ha preso il fondo cassa, circa 150 euro, e il tablet che il personale usa per gli ordini. Poi è scappato. I proprietari dei locali vicini, rientrando a casa dopo la chiusura, hanno notato il ragazzo incappucciato che è quindi fuggito via. E' stato dato l'allarme alle forze dell'ordine e contattato il proprietario: “Non è la prima volta che accade – afferma Paolo Cardone, titolare della nota pizzeria del centro. - Da quando siamo aperti, ossia dal 2019, abbiamo già avuto “visite indesiderate”. A volte prendono birra e vini, a volte il fondo cassa. Per questo ho fatto mettere un blocco alla porta scorrevole. E' il motivo che ha causato la rottura del vetro sotto la pressione del ladro. Ora per me la priorità è sostituirlo velocemente dato che siamo alle porte del fine settimana e che è previsto brutto tempo. C'è una ditta di Prato che si è impegnata in questo senso e spero siano di parola”.





