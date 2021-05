Ha sfondata la vetrata del negozio Transvideo di via Baldanzi e poi è scappato con tre tablet e i soldi del fondo cassa. E' successo questa notte, 6 maggio, e il ladro è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del negozio. Il furto è avvenuto intorno alle 4.30 ma è stato scoperto solo stamani alle 7.30. "Ci ha chiamato un vicino - racconta Marco Branchetti, titolare del negozio - e noi abbiamo subito avevrtito al polizia che è intervenuta per effettuare i rilievi anche con la scientifica".

Ancora non è chiaro cosa abbia usato il ladro per sfondare la vetrata. Nelle immagini si vede un uomo con il volto travisato da quello che sembra un passamontagna e con i guanti. Una volta entrato nel negozio, arraffa i tre tablet usati per la consultazione del catalogo online. Poi va dietro il bancone e prende circa 150 euro lasciati come fondo cassa. Ingenti i danni alla vetrata.