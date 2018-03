20.03.2018 h 17:44 commenti

Furto nella notte in un negozio di parrucchieri, rubato un computer e alcune piastre per capelli

Nella notte i ladri hanno forzato la porta d'ingresso di Mythique Hair con un piede di porco, non è la prima volta che entrano nel negozio.

Furto questa notte 20 marzo, al negozio Mythique Hair parrucchieri di via Ciliani. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso con un piede di porco e sono entrati all’interno del locale dove hanno rubato un computer, piastre per capelli e rasoi che erano esposti nelle vetrine.

A scoprire il furto è stata la proprietaria; questa mattina ha trovato la porta d’ingresso forzata, nessuno dei vicini si è accorto della presenza dei ladri che, quindi, hanno agito indisturbati. Non è la prima volta che i ladri visitano il negozio.







