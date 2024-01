24.01.2024 h 10:09 commenti

Furto nella notte in un lanificio, i ladri avevano già provato a entrare la scorsa settimana

E' stata forzata la porta sul retro della ditta Lineaesse. Ancora da capire cosa i ladri cercassero, messi a soqquadro gli uffici e forzata la porta del magazzino. Dopo un primo intervento della polizia l'allarme è suonato nuovamente

Furto nella notte al lanificio Lineaesse in zona Pratilia. Dopo un primo tentativo la scorsa settimana, questa notte 24 gennaio, i ladri sono riusciti ad entrare negli uffici. E' ancora in corso l'inventario di quanto è stato rubato e risulta forzata anche la porta del magazzino.

L'allarme, collegato con le guardie giurate, è scattato intorno alle 3. Sul posto sono arrivati anche i titolari e una volante della polizia che hanno trovato una finestra sul retro spaccata e parte degli uffici a soqquadro. L'edificio è stato messo in sicurezza, ma a distanza di mezz'ora l'allarme è suonato nuovamente. Evidentemente i ladri si erano nascosti per cercare di finire il lavoro. All'arrivo delle forze dell'ordine però, nessuno risultava più essere all'interno dell'azienda.



Edizioni locali collegate: Prato

